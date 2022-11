„Fürchten Sie um Ihren Job?“ Das sagt Spandaus Bürgermeisterin über die Neuwahlen

Die Berliner Bezirkswahl wird am Sonntag, 12. Februar, wiederholt. Hier die erste Reaktion von Spandaus Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau, den es in voller Länge und mit vielen News zur Neuwahl gibt unter tagesspiegel.de/bezirke. Brückner, 59, ist seit Dezember 2021 Bürgermeisterin. Sie lag am Ende mit 399 Stimmen vor dem CDU-Kandidaten und wurde mithilfe einer stabilen Zählgemeinschaft ins Amt gehoben.

Wenig Probleme bei der Wahl 2021 in Spandau, aber trotzdem Wahlwiederholung. Falsche Entscheidung, Frau Bürgermeisterin? „Wir freuen uns nicht, wie Sie sich vorstellen können, aber das Urteil ist selbstverständlich zu respektieren. In Spandau lief die Wahl gut und ohne wirkliche Pannen. Eine Wahlwiederholung innerhalb dieser kurzen Zeit fehlerfrei durchzuführen, ist eine Aufgabe, die sehr viel Ressourcen und Erfahrung voraussetzt. Die Wahlleitung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts verfügen über diese Erfahrung und haben natürlich den Anspruch, die Wahl organisatorisch zu Hundertfünfzigprozent gut durchzuführen.“

Fürchten Sie jetzt um Ihren Job als Bezirkschefin? „Ich bin zuversichtlich, dass die Spandauer SPD nicht nur wieder als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht, sondern auch zulegen wird.“

1. Frau nach 97 Männer „Sie bringt einen anderen Sound ins Rathaus - nicht so männlich-dominantes Gehabe.“ Sagt ein leitender und männlicher Angestellter über die Arbeit der Bürgermeisterin. Sie ist nach 97 männlichen Bürgermeistern die 1. Frau auf dem Chefsessel. Die Namen sind auf der großen Tafel neben dem Bürgermeisterinnen-Chefbüro nachzuzählen - von Hans Velkener vor 600 Jahren bis Carola Brückner im Herbst 2021. Hier das Foto.

Wie unterscheidet sich der Wahlkampf für Sie in Spandau im Vergleich zum Herbst 2021? „Die Ausgangssituation ist besser als 2021, weil ich Amtsinhaberin bin und mich jetzt viele Spandauerinnen und Spandauer kennen. Für den Bezirk Spandau haben Gregor Kempert und ich viel erreicht, z. B. sind mehr Mittel für soziale Projekte in den Großsiedlungen vorhanden, auch mehr Mittel für Aufgaben wie Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Leitstelle für Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe ich zu einer Stabsstelle ausgebaut. Zurzeit bin ich dabei, die Aufstellung eines soliden Bezirkshaushaltes vorzubereiten.“

