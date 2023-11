Geniale Frauen Heirat beendete oftmals die Malerinnen-Karriere

Geniale Künstlerinnen verfügten fast immer über geniale Beziehungen als Vorbedingung und ästhetische Ergänzung für ihr Schaffen. Das zeigen dreißig Biografien aus dem 16. bis 18. Jahrhundert in der Ausstellung „Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten“ im Hamburger Bucerius Kunstforum.

Prominente Beispiele, die es zu Ruhm, Status, Geld und vielen Auszeichnungen brachten, sind in der von Katrin Dyballa kuratierten Schau unter anderem Angelika Kauffmann, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola und Maria Sibylla Merian. Anhand von 140 Porträts, Stillleben und Historienbildern, Zeichnungen und Grafiken wird eingehend der familiäre Hintergrund als Vehikel für die Karriere weiblicher Künstler in Renaissance, Barock und beginnendem Klassizismus beleuchtet und mit Werken ihrer Väter, Brüder, Ehemänner und Malerkollegen konfrontiert.

Zur Ausstellung Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten, Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 20457 Hamburg. 14. Oktober 2023 bis 28. Januar 2024. Katalog im Hirmer Verlag erschienen, gebundene Ausgabe, 45 Euro.

Künstlerkarrieren waren offenbar in der frühen Neuzeit für Frauen durchaus möglich, wenn Herausforderungen wie die berufsnotwendige Zugehörigkeit zu einer Zunft überwunden werden konnte. Die Künstlerinnen der Vergangenheit stammten daher häufig aus Künstlerfamilien oder heirateten entsprechend ein. Bis sie mit eigenem Können reüssiert hatten, arbeiteten sie ihren Vätern, Brüdern oder Ehemännern zu.

Töchter ihrer Väter

Als wichtigste Beziehung registriert die Hamburger Ausstellung die von Künstlertöchtern zu ihren Künstlervätern. Die Schau eröffnet mit der 1528 geborenen Katharina van Hermessen, Tochter des Antwerpener Porträtmalers Jan Sanders van Hermessen, der sie in seiner Werkstatt ausbildete. Als Zwanzigjährige malte sie sich arbeitend an der Staffelei, in der rechten Hand ein Winkelmaß, in der linken Pinsel und Palette. Darunter schrieb sie selbstbewusst: „Ego Catharina de Hermessen me pinxit 1548“ („Ich Catharina van Hermessen habe mich 1548 gemalt“).

Wie der Vater, so die Tochter: Katharina van Hermessen (Selbstporträt an der Staffelei, 1548). © Schenkung der Prof. J.J. Bachofen-Burckhardt-Stiftung 2015

Auch Marietta Robusti (1554/55-1594), die älteste Tochter des venezianischen Malers Jacomo Tintoretto, lernte bei ihrem Vater, arbeitete mit ihm zusammen und soll dessen ganzer Stolz gewesen sein. Die Blumenmalerin Rachel Ruysch (1664-1750) übernahm das Metier ebenfalls von ihrem Vater, einem Amateurmaler und hauptberuflich Professor für Botanik und Anatomie in Amsterdam. Genau wie Lavinia Fontana (1552-1614) aus Bologna, deren Vater Prospero Fontana früh das Talent seiner Tochter förderte. Ebenso Angelika Kauffmann (1742-1807), die von Kindesbeinen an mit ihrem Vater Joseph-Johann Kauffmann malte und reiste.

Blumenmalerin Rachel Ruysch übernahm den Künstlerberuf von ihrem Vater (Stillleben mit Rosenzweig, Käfer und Biene, 1741). © Schenkung der Prof. J.J. Bachofen-Burckhardt-Stiftung 2015

Als Kernfrage kreist die Hamburger Schau um das bis heute für Berufsfrauen zwiespältige Thema Heirat. Da praktikable Rollenmodelle für die professionelle Ausübung ihrer Kunst fehlten, sahen viele Malerinnen damals in der Ehe mit einem Kollegen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Der Preis für den sozial akzeptierten Raum war die Abhängigkeit vom Ehemann, seinem Namen, Erfolg und dem damit verbundenen Risiko, keine Anerkennung für die eigene Kunst zu finden.

Heirat lähmte das künstlerische Schaffen

Nicht immer geriet deshalb die Mischung aus Herz, Hirn und Staffelei für Künstlerinnen zur genialen Beziehung. Bei nicht wenigen erlahmte nach der Heirat das kreative Schaffen. Das zeigt die Biografie von Judith Leyster (1609-1660), die mit Darstellungen von Musikern und ihren Instrumenten in ganz Europa gefragt war.

In ganz Europa gefragt: Judith Leyster (Lustiger Zecher, um 1630) © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/ Jörg P. Anders; Public Domain Mark 1.0

Nach einer langen Affäre mit dem Maler Frans Hals heiratete die 26-Jährige den Maler Jan Miense Molenaer, mit dem sie fünf Kinder bekam und bald das Malen aufgab. Auch andere Künstlerinnen stellten nach dem Gang zum Traualtar oft ihr selbstständiges Arbeiten ein, kümmerten sich um Haushalt und Kinder und gingen allenfalls ihren Ehemännern anonym in deren Werkstatt zur Hand.

Doch es gab auch Malerinnen, die trotz Familienpflichten ihrer eigenen Kunst treu blieben. So gelang der finanziell sehr erfolgreichen Lavinia Fontana eine nonkonformistische Ehe mit dem Maler Gian Paolo Zappi. Der vormalige Schüler ihres Vaters verzichtete auf eine eigene Karriere und wurde Hausmann. Lavinia bekam elf Kinder.

Der eigenen Kunst treu geblieben: Lavinia Fontana (Selbstporträt am Spinett, 1577). © Accademia Nazionale di San Luca, Roma. Foto: Mauro Coen

Auch die Pastorentochter Mary Beale (1633-1699), die erste englische Profi-Malerin, ernährte jahrzehntelang mit Porträts als Alleinverdienerin ihre Familie. Einige Künstlerinnen allerdings verzichteten bewusst auf eine Heirat oder trennten sich von ihren Ehemännern, um ihrem Metier ungehindert nachgehen zu können.

Die niederländische Stillleben-Malerin Maria van Oosterwijck (1630-1693) blieb ledig, obwohl ihr der angesehene Kollege Willem van Aelst den Hof machte. Und die in Frankfurt geborene Blumenmalerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian (1647-1717), früh verheiratet mit dem Maler Johann Andreas Graff, verließ ihren Ehemann, nachdem sie jahrelang für den Unterhalt der Familie gesorgt hatte und die Ehe zerbrochen war.

Philipp II. machte sie zur Hofmalerin: Sofonisba Anguissola (Porträt der Bianca Ponzoni, 1557). © Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt; Public Domain Mark 1.0

Erfolgsgeschichten

Einträgliche Erfolgsgeschichten gelangen Malerinnen auch als Unternehmerin, Verlegerin, Kunstlehrerin oder an Adelshöfen, wie die Hamburger Schau zeigt. Die Italienerin Sofonisba Anguissola (1531-1625) etwa, selbst aus adeligem Haus, wurde vom spanischen König Philipp II. zur Hofmalerin gemacht.

Angelika Kauffmanns ökonomischer Erfolg jedoch war so groß, dass sie einen solchen Posten bei König Ferdinand von Neapel ablehnen konnte. Protektion dieser Art brauchte die gefeierte Malerin längst nicht mehr. In Erinnerung aus der Hamburger Ausstellung bleibt denn auch vor allem, dass die Mehrzahl der frühen Malerinnen „Töchter ihrer Väter“ waren und diese gegen alle Widrigkeiten manchmal sogar an Ruhm, Geschäftssinn und Einnahmen übertrafen.

Heute haben es Malerinnen in der Welt der Kunst leichter. Doch bei gleicher Berühmheit erreicht der Marktpreis einer Malerin selbst im 21. Jahrhundert fast nie die gleiche Höhe wie der eines männlichen Kollegen.