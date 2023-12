30 Jahre Viva „Ich möchte heute kein Teenager sein“

Herr Kavka, Herr Giglinger, der Musiksender Viva, bei dem Sie beide gearbeitet haben, wäre am 1. Dezember 30 Jahre alt geworden. Sie haben aus diesem Anlass ein Buch über die Geschichte des Musikfernsehens in Deutschland veröffentlicht. Was sagt uns diese Zeit über das Fernsehen von heute?

GIGLINGER: Das viel zitierte Lagerfeuer, der Fernseher, vor dem sich die gesamte Familie versammelt, gibt es heutzutage in der Form nicht mehr. Musikfernsehen hat viele Menschen richtiggehend geprägt. Immer, wenn ich im privaten Kreis Geschichten von meiner Zeit bei Viva und MTV zum Besten gebe, kommen sofort Emotionen hoch. Die Leute erzählen, wie sie Tage und Nächte vor dem Fernseher verbracht haben, um ein ganz bestimmtes Musikvideo zu sehen – und welche wichtige Rolle die Moderatorinnen und Moderatoren gespielt haben.