Altern in Anti-Aging-Zeiten Die Boomer werden alt – aber wie das geht, ist unklar

Der Elefant im Raum hat große Ohren und runzelige Haut. Die Umstehenden beachten ihn kaum, dabei steht er da schon ziemlich lange herum und stört die Party. Der Elefant im Raum ist die Überalterung der Gesellschaft.

Bei einer Überalterung der Gesellschaft, das Wort sagt es schon, ist etwas aus dem Lot geraten: Zu viele Menschen sind alt. 2050 wird jeder Dritte in Deutschland über 60 Jahre alt sein.

Und sie werden alt in einer Gesellschaft, deren jugendorientierter Zeitgeist 24/7 aus allen Rohren mit „Anti-Aging“-Parolen herumballert. Motto: Das muss ja nicht sein.

Wie entwickelt man da eine positive Einstellung zum Altern? Die Antwort lautete: gar nicht. Das legt eine repräsentative Untersuchung mit dem Titel „Postponing Old Age“ („Das Alter verschieben“) nahe, die gerade vorgestellt wurde.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Hochschulen haben nachgewiesen, dass Menschen den Zeitpunkt, ab dem sie jemanden für „alt“ erklären würde, umso weiter nach hinten rücken, je älter sie selbst sind.

Susanne Wurm, Professorin an der Universität Greifswald und seit 14 Jahren im Bereich Altersforschung tätig, war an der Studie beteiligt.

Sie verweist zur Erklärung auf die gängigen Altersbilder, die allesamt defizitorientiert sind und verknüpft sich mit körperlichem Verfall und sozialem Bedeutungsverlust. „Das macht es schwer, dass Menschen sich dazu bekennen“, sagt Susanne Wurm.

Für die neuen Alten entfallen zugleich Rollenmuster, die für vorige Generationen noch galten. Kaffeekränzchen, Häkel-Runde, Blumen auf dem Friedhof gießen haben ausgedient. Es ist Platz für Neues. Nur was? Nochmal studieren, ein neues Hobby suchen, einen Hund kaufen, doch weiterarbeiten?

Schaut man auf die vielen ausverkauften Rockkonzerte von 80er-Jahre-Bands, die inzwischen seit bald 50 Jahren auf Tour sind, sieht es danach aus, als führe die Ratlosigkeit bisweilen zur Parole: Erstmal weitermachen wie bisher, mal sehen, wie lange das gut geht.

Die Bevölkerung wurde immer älter, das Parlament blieb bei Ende 40/Anfang 50

Das Prinzip lässt sich auch auf politischer Ebene besichtigen: Obwohl seit Jahrzehnten absehbar ist, wie die Altersstruktur der Bevölkerung sich entwickeln wird, fehlt es bis heute an Konzepten, wie damit umzugehen ist.

Interessanterweise ist in den Nachkriegsjahrzehnten, in denen die Lebenserwartung der Bevölkerung immer weiter stieg, das Durchschnittsalter im Bundestag bei Ende 40/Anfang 50 stehengeblieben. Vielleicht hat das auch Einfluss darauf, dass immer noch eine tragfähige Finanzierung für die Rente und die Pflege und für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum fehlen.

Altern ist aber nicht nur ein finanzielles, infrastrukturelles und gesundheitsrelevantes Thema. Es hat auch eine psychosoziale Dimension. Verglichen mit den vielen Berichten über die Gemütslage der Gen-Z, die aktuell verfügbar sind, findet sich dazu allerdings wenig. Wie ist die Gemütslage der neuen und alten Alten?

„Das Altersglück der Babyboomer kann man sich einerseits vorstellen als ein Immer-weiter-so. Konsumieren, reisen, sich fit halten.“ Das konstatierte 2014 der Theologe, Soziologe und Altersforscher Reimer Gronemeyer (Jahrgang 1939), der diese Generation für ausnahmshaft satt und sorgenfrei hält.

Und andererseits hofft er doch, dass es Aussteiger aus diesem Wohlstandstrott geben werde, die mehr wollen: „Jene, die im Alter eine Chance zum Aufbruch aus dem Gewohnten sehen. Jene, die fühlen, dass das Du, dass der Nächste, dass der soziale Klebstoff, das Geschick der nachkommenden Generationen und nicht nur das Eigene wichtig ist.“

Für Susanne Wurm, die Altersforscherin aus Greifwald, wäre das vermutlich schon wieder zu normativ. „Das Alter ist divers“, sagt sie. Und so falle es Menschen, die aus dem Beruf ausgeschieden sind, schwer, sich nach einem Leben als Polizist, als Ärztin, Geschäftsführerin oder Mechaniker nun plötzlich im Einheitstopf Rentner/in wiederzufinden.

Dieser Widerwille dürfte mit der Babyboomer-Generation, die sehr selbstbewusst ist, wachsen. Und ist es nicht überhaupt geradezu lächerlich, Menschen über ihr chronologisches Alter zu definieren?

Gerade in Zeiten, in denen so viele Rollenmuster und Normen aufgebrochen werden, so viele Stigmata hinterfragt, Vorurteile gecancelt werde, kann einem der Blick auf das Alter vorkommen wie die letzte große Abwertungsverabredung, die noch Bestand hat.

Altwerden fängt im Kopf an?

Weg damit also. Altwerden fängt im Kopf an, heißt es so schön. Bisher meint das allerdings vor allem, dass man erst dann nicht mehr jung ist, wenn man sich aufgibt. Den Satz kann man auch anders verstehen: Erst, wenn im Kopf die Bereitschaft besteht, Altwerden wertfrei anzunehmen, es als etwas ganz Normales zu begreifen, lässt sich damit umgehen.

„Aufbruch aus dem Gewohnten“, wie es bei Gronemeyer heißt. Auch sonstige Empfehlungen für entspanntes Altwerden gehen in die Richtung. Sie haben mit Innerlichkeit zu tun: dass die Einzelnen zu sich kommen, das Wesentliche erkennen, akzeptieren. Gnädiger werden mit sich und anderen.

Und das geht. Konventionen lassen sich rupfen, wenn genug mitmachen.

In einer Gesellschaft gut zu altern, die das Alte ablehnt, wird nicht gehen. Das ist nicht mehr allein ein Problem der Alten, es ist das Problem aller. Das Gute ist: Die Menschen legen selbst fest, was abgelehnt wird, und sie können das auch wieder ändern. Zuletzt hat etwa die Body-Positivity-Welle vielen, die nicht „schlank genug“ sind, zu einem positiven Blick auf sich selbst verholfen.

Warum wurden von derselben Bewegung nicht auch gleich noch alle Älteren vom Anti-Aging-Gebot befreit? Weil die nicht mitbedacht wurden? Auch das muss sich ändern. Am Ende wird man womöglich feststellen, dass sich mit dem Elefanten im Raum toll feiern lässt.