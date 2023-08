Anna will Nähe, Omer reagiert genervt Wie vereint man unterschiedliche Bedürfnisse in der Liebe?

Am Anfang ihrer Beziehung haben Anna und Omer oft Streit. Da wohnen sie an verschiedenen Orten und können sich nur ab und zu sehen. Besonders häufig eskaliert es zwischen ihnen kurz nach dem Wiedersehen oder wenn der Abschied näher rückt. Dann ist Omer abweisend, ärgerlich, genervt. Anna hingegen wird anhänglich und will Omer am liebsten die ganze Zeit im Arm halten.