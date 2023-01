Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman „Ganz ohne Verbote geht es nicht“

Frau Ataman, Sie sind erst seit fünf Monaten neue Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung – und schon wurde Ihr Budget erhöht!

Das war nach Jahren der Vernachlässigung auch überfällig. Deutschland hat für seine Antidiskriminierungsstelle etwa so viel Personal wie Albanien. Frankreich und Großbritannien haben jeweils rund 200 Mitarbeitende, wir haben nach der Aufstockung gerade mal 42 Planstellen. Der Bundestag hat jetzt fünf Millionen Euro für ein Förderprogramm zum flächendeckenden Ausbau der Beratungslandschaft bereitgestellt. In ganz Deutschland kommen wir auf weniger als 100 Vollzeitstellen in der Antidiskriminierungs-Beratung. Bei 84 Millionen Menschen ist das ein Betreuungsschlüssel von eins zu 900.000. Das ist viel zu wenig.

