Anwältin Christina Clemm über Femizide „Jede Frau, die es aus der Gewaltspirale schafft, muss man feiern“

Frau Clemm, Sie sind Rechtsanwältin und vertreten seit 27 Jahren Opfer sexualisierter Gewalt. In Ihrem neuen Buch „Gegen Frauenhass“ schreiben Sie, dass struktureller Hass auf Frauen der Grund für Femizide sei, also für Tötungen an Frauen. Wie definieren Sie Frauenhass?

Als eine emotionale Gewohnheit der Frauenverachtung, die aggressiv in einem patriarchalen System, in dem eine binäre Geschlechterordnung herrscht, ausgelebt werden kann.