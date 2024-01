Tagesspiegel Plus Appell von Angehörigen eines Hamas-Entführungsopfers : „Es geht darum, was den Geiseln in diesem Moment im Gazastreifen angetan wird“

Vor 100 Tagen fiel Carmel Gat im Kibbuz Be‘eri in die Hände islamistischer Terroristen. Seitdem kämpft ihre Familie um die Freilassung der 39-Jährigen – und gegen das Vergessen, wie ihr Cousin berichtet.