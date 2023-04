Arbeitssucht-Forscher im Interview „Er eilte während der Trauung seiner Tochter aus der Kirche“

Herr Poppelreuter, wann ist jemand arbeitssüchtig? Wenn er täglich mehr als 14 Stunden arbeitet?

Nein, vielmehr geht es um die Frage, in welchem Verhältnis Anspannung und Entspannung zueinander stehen. Wie viel Zeit habe ich, um in Ruhe zu essen? Wie lange bin ich für die Arbeit nicht erreichbar? Das Problem liegt in der Dauerpräsenz von Arbeit. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit lösen sich auf.