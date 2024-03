Auf belebter New Oxford Street Doppeldeckerbus kracht in Londoner Touristenviertel in Hausfassade

In London ist ein Doppeldeckerbus in eine Hausfassade gefahren. Das Fahrzeug krachte am Dienstag in eine Gebäudefront.

Die Rettungskräfte seien am Morgen alarmiert worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Sanitäter hätten anschließend zwei Menschen behandelt, davon sei eine Person ins Krankenhaus gebracht worden. Beide sollen nicht schwer verletzt sein.

Der Vorfall ereignete sich demnach auf der New Oxford Street in der Nähe der U-Bahnstation Tottenham Court Road, einer Ecke der britischen Hauptstadt, in die auch Touristinnen und Touristen wegen der Geschäfte, Museen und Theater gerne kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Fotos zeigten, wie die Front des Busses in das Gebäude hineinragte. Auf dem Boden lag zersplittertes Glas.

Die Rundfunkanstalt BBC zitierte einen Passanten, der berichtete, er habe einen Aufprall gehört und sich gedacht: „Das ist nicht normal.“ Sie seien dann aus einem benachbarten Laden gelaufen und hätten den Bus gesehen. (dpa)