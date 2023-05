Auf Rettungsmission in der Ukraine Der Zug, der verletzte Zivilisten aus dem Frontgebiet bringt

Dieser Zug ist auf keinem Fahrplan vermerkt, aber er fährt nach Plan. Um 19.35 Uhr setzt er sich an einem Montag Ende April quietschend und scheppernd in Bewegung. Rollt aus dem Zentralbahnhof von Lwiw, hinaus aus der Stadt, hinein in die wogende ukrainische Landschaft und die anbrechende Nacht. Ein Geisterzug, von dessen Abfahrt die wenigsten etwas mitbekommen. Passagiere hat er nicht an Bord.