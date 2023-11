Auf Strandtour an der portugiesischen Algarve Dem Atlantik lauschen zwischen Zugvögeln und Anemonen

Hinten an den Klippen glitzert die Gischt besonders schön. Sprüht, leckt am Gestein, legt sich als feiner Nebel über den Strand wie ein schmeichelnder Instagram-Filter. Weich und golden ist das Licht an diesem frühen Abend im September. Nuno Barros hockt barfuß am Strand von Monte Clerigo im Westen der portugiesischen Algarve und bohrt einen Zeigefinger in den nassen Sand.