Aus nach nur einer Staffel Netflix versenkt „1899“

Die deutsche Netflix-Mysteryserie „1899“ wird nach Angaben der Macher nicht fortgesetzt. „Wir hätten liebend gern diese unglaubliche Reise mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, so wie mit Dark“, schrieben Jantje Friese und Baran bo Odar auf Englisch in einem Instagram-Post vom Montag. „Aber manchmal entwickeln sich die Dinge eben nicht wie geplant. So ist das Leben.“

Produziert in Babelsberg

In acht Episoden erzählt „1899“ von den rätselhaften Geschehnissen während der Fahrt eines Schiffs von London nach New York. Die Serie der „Dark“-Macher wurde in Berlin Babelsberg mit neuer, staunenswerter Technik produziert und war am 17. November veröffentlicht worden. Netflix hat sich bislang nicht zu den Gründen geäußert, warum „1899“ nicht fortgesetzt und wie die weitere Zusammenarbeit mit Jantje Friese und Baran bo Odar weitergehen soll.

Das Kreativ-Duo hatte mit „Dark“ einen eindrucksvollen Erfolg bei Netflix gelandet, danach war weitere Zusammenarbeit vereinbart worden. Das Ende von „1899“ muss nicht das Ende der Kooperation bedeuten. Klar ist aber, dass der Streamingdienst nicht zuletzt im immer härteren Wettbewerb auf den (internationalen) Erfolg schaut und sonst auf rein gar nichts.

Zur Startseite