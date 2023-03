Autor Meron Mendel im Interview „Den meisten Deutschen geht es nicht um Israel“

Herr Mendel, laut einer Studie aus dem Jahr 2022 stimmen 36 Prozent der befragten Deutschen der Aussage zu: „Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.“ Hat unsere Erinnerungskultur versagt?

In anderen Umfragen sind es sogar 40 bis 45 Prozent. Diese Einstellung zeigt einen Wunsch nach Entlastung. Darum ist sie so attraktiv. Wenn die Nachfahren der Opfer die Verbrechen fortführen, die die eigenen Großeltern und Urgroßeltern begangen haben, dann sind die gleich weniger schlimm. Dieses Narrativ ist erstaunlich gut kompatibel mit dem Stolz vieler Menschen in Deutschland auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Einerseits kann man sich auf die Schulter klopfen. Wir sind Weltmeister der Erinnerungskultur! Und andererseits kann man sagen: Die da, die mal Opfer waren, wiederholen jetzt, was unsere Vorfahren getan haben. Natürlich vertreten nicht alle Leute gleichzeitig diese zwei Positionen, aber sie stehen zueinander nicht in Widerspruch.

