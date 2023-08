Bahnverkehr in Erfurt gestoppt Mittwoch bringt weitere Gewitter und örtlich Starkregen

Schwere Gewitter sind am Dienstag über viele Regionen in Deutschland hinweg gezogen. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt brachten Sturm und Gewitter am Abend einen Großteil des Öffentlichen Nahverkehrs zum Erliegen. „Busse und Bahnen stehen bis auf eine Strecke still“, sagte ein Sprecher der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockierten Schienen und Oberleitungen. „Die Aufräumarbeiten laufen.“ Wie lange es dauere, bis der Stadtverkehr wieder laufe, „kann ich nicht sagen“.

Am vergangenen Samstag wirkte sich in der Nähe von Stuttgart ein Gewitter besonders dramatisch aus. Ein 35-Jähriger starb, nachdem ein Blitz in den Baum eines Biergartens eingeschlagen hatte. Mehrere Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Für die Mitte und den Süden Deutschlands stellt der Deutsche Wetterdienst weitere Gewitter mit Unwettergefahr in Aussicht. Darüber hinaus spricht die Behörde von einer „starken bis extremen Wärmebelastung“, die mit dem schwülen Wetter zusammenhängt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein Mann hält Hagelkörner nach einem schweren Unwetter in der Hand. (Symbolbild) © dpa/Alexander Wolf

Der weitere Ausblick zu den Gewittern

Am Mittwoch können sich in der Mitte und im Süden Deutschlands erneut teils kräftige Gewitter bilden. Lokal kann es zu Unwettern kommen – mit heftigem Starkregen über 25 l/qm, Hagel über 2 cm Durchmesser und Sturmböen .

Am Donnerstag werden in der Mitte und im Süden Gewitter in Aussicht gestellt. Es besteht Unwettergefahr durch heftige Regengüsse mit 25 bis 40 l/qm in kurzer Zeit sowie größerem Hagel.

Am Freitag sind im Osten und Süden noch einzelne, heftige Gewitter zu erwarten. Heftiger Starkregen und größerer Hagel ist weniger wahrscheinlich als am Vortag, aber nicht auszuschließen.

Für das Wochenende wird derzeit nur eine geringe Gewitterneigung prognostiziert. Einzelne Gewitter sind nicht auszuschließen über dem Bergland sowie an den Alpen.



Warum Gewitter-Vorhersagen ungenau sind Der genaue Ort eines Gewitters (Stadt oder Gemeinde) kann erst ein bis zwei Stunden vorher mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt werden. Grund: Die Vorhersagemodelle sind nicht kleinräumig genug, die Bildung und Verlagerung von Gewittern ist chaotisch.

Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

Hitzewarnung

Derzeit werden für den größten Teil des Landes Temperaturen über 25 Grad vorhergesagt, mit Spitzenwerten von 30 beziehungsweise 32 Grad im Raum Berlin-Brandenburg und Sachsen.

Kiel: 24 Grad

Bremen: 25 Grad

Hamburg: 25 Grad

Münster: 26 Grad

Köln: 27 Grad

Düsseldorf: 26 Grad

Frankfurt am Main: 28 Grad

Erfurt: 28 Grad

Hannover: 27 Grad

Berlin: 30 Grad

Potsdam: 29 Grad

Frankfurt/Oder: 32 Grad

Cottbus: 32 Grad

Dresden: 31 Grad

Fichtelberg: 23 Grad

Leipzig: 28 Grad

Erfurt: 28 Grad

Gera: 29 Grad

Rheinstetten: 28 Grad

München: 28 Grad

Augsburg: 30 Grad

Stötten: 27 Grad

Stuttgart: 28 Grad

Konstanz: 31 Grad

Freiburg: 30 Grad

Für Mittwoch gilt im Süden eine Warnung vor „gebietsweise starker Wärmebelastung“ und „sehr schwülen“ Temperaturen.