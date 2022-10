Barack Obama im US-Wahlkampf „Die Demokratie steht auf dem Wahlzettel“

Alles wirkt so vertraut. „Yes, we can”, ruft der hochgewachsene Mann im schmal geschnittenen weißen Hemd auf der Bühne – und die vollgepackte Arena bebt vor Zustimmung. „We love you”, schallt es zurück. Und er antwortet: „Ich liebe euch auch, aber ihr müsst trotzdem wählen gehen.” Diese Wahl sei so wichtig, es seien schwierige Zeiten. „Aber wir haben schon früher schwere Zeiten durchgestanden. Was uns verbindet, war immer stärker als das, was uns trennt.” Die Menschen sollten der Versuchung widerstehen, schwierige Debatten auszublenden und aufzugeben, für die Demokratie zu kämpfen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden