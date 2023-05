Bergsteiger-Legende Reinhold Messner „Ich bin mit meinen Ideen völlig gescheitert“ 

Herr Messner, sind Sie froh, die Schinderei in den Bergen und Wüsten hinter sich zu haben?

Es ist schon eine Erleichterung, morgens beim Aufwachen zu wissen, dass ich aufrecht ins Bad gehen kann. Zelte sind ja so konstruiert, dass man herauskriechen muss. Aus einer Wärme von minus fünf Grad krabbelt man in eine Kälte von minus 20. Mich wundert, dass ich nicht früher gesagt habe, es ist genug.

Kann man sagen, dass der Sinn des Abenteuers weniger die extreme Erfahrung selbst ist, als vielmehr von ihr zu erzählen?

Bei uns Abenteurern ist eine Hälfte die Tat und die andere das Narrativ. Es nimmt erst jetzt den größten Raum bei mir ein. Wobei ich mir eine Erzählkunst angeeignet habe, die sich auf das Narrativ überträgt.

Inwiefern?

Anfangs gab es als Erzählhilfe keine andere Technik als den Diaprojektor. Man zog ein Bild nach dem anderen durch. 50 Bilder für einen Vortrag. So war ich gezwungen, die Leute mit Bildern, die sie sich durch meine Ausführungen dazuerfanden, in das Geschehen hineinzunehmen. Ich stehe in diesen Momenten nicht auf der Bühne, sondern am Berg, in der Antarktis. Ich stehe in meinem Kopf wirklich dort. Deshalb haben die Leute das Gefühl, dass etwas, was längst geschehen ist, jetzt wieder passiert.

Bedauern Sie, dass Virtual Reality noch nicht ausreicht, um Ihre Erlebnisse lebensecht zu vermitteln?

Virtual Reality hat nichts mit Realität zu tun. Die muss man begreifen. Und das hat mit Greifen zu tun.

Sie sind oft knapp dem Tod entronnen. Es kann doch kein Vergnügen sein, das immer wieder nachzuempfinden?

Von mir zu erzählen, ist das Schwierigste. Viel lieber berichte ich von Dritten.

Also, das wundert uns jetzt.

Vor Jahren rief ein Anwalt aus München in meinem Büro an und sagte, dass er unbedingt mit mir reden müsse. Ich ließ ausrichten, dass ich keine Zeit hätte. Doch der Mann ließ nicht locker, bis ich ihn besuchte. Herr Messner, sagte er, von meiner Mutter habe ich die Verpflichtung übernommen, die Nanga-Parbat-Tragödie von 1934 aufzuarbeiten. Bei dieser waren vier deutsche Bergsteiger umgekommen. Die Dame war mit der Mutter von Willo Welzenbach befreundet gewesen, des damals besten deutschen Alpinisten, der im Schneesturm gestorben war, mit 34 Jahren. Und der Anwalt gab mir 1000 und mehr Seiten an Material. Private Briefe, Akten, Berichte, Korrespondenzen mit Nazigrößen. Er meinte, dass er nicht sterben könne, wenn er sein Versprechen nicht halte, aber verstehen tue er von der Sache nichts. Daraus entstand mein Buch über den „Eispapst“, Untertitel: „Die Akte Welzenbach“, ein wahrer Krimi.

Reinhold Messner 1978 auf dem Gipfel des Mount Everest, den er mit seinem Partner Peter Habeler als Erster ohne zusätzlichen Sauerstoff erreichte. © dpa/Reinhold Messner

Welche Form des Erzählens ist Ihnen die liebste?

„Gespräche am Feuer“ heißt ein Format. Bei dieser Veranstaltungsreihe in meinem Museum hocke ich mich an eine Feuerschale, die Leute liegen auf der Wiese und essen. Alle dürfen Fragen stellen. Das entspricht der urzeitlichen Erfahrung, sich am Feuer Geschichten von der Jagd zu erzählen. Die Urform des Erzählens.

Fällt Ihnen das Schreiben leicht?

Ich quäle mich nicht. Aber ich brauche Zeit. Ich kann allerdings überall schreiben. „Grenzbereich Todeszone“ habe ich fertiggestellt, während ich 1978 im Zelt am Nanga Parbat auf ein günstiges Wetterfenster wartete. Als ich danach meinen ersten Aufstieg abbrach, weil ich mich nicht wohlfühlte, schrieb ich den ersten Satz eines neuen Buchs, den ich beim Wiederaufstieg im Basislager als mein Testament zurückließ.

Ich habe gegenüber meinen Kindern kein schlechtes Gewissen. Reinhold Messner über Abschiede

Über Sie wird gesagt, dass Sie alles nur um Ihrer selbst willen gemacht hätten.

Ich würde es als reinsten Egoismus bezeichnen, ja. Denn ich tue, was ich mir erträume, gegen alle vernünftigen bürgerlichen Einwände. Ich hinterlasse Kinder, Frau, Familie und riskiere mein Leben.

Wie haben Sie sich verabschiedet, wenn Sie fortgingen?

Meine Kinder hatten damit keine Probleme, solange sie klein waren. Sie vertrauten dem Vater. Er würde wiederkommen. Größere Kinder müssen ihren Weg selber finden. In meinem Fall ließen sie mich notgedrungen mein Leben führen.

Es war wohl nicht immer leicht?

Das behaupten die Kinder. Ich habe in diesem Zusammenhang kein schlechtes Gewissen.

Bergsteiger-Legende und Wüstenwanderer Reinhold Messner, Jahrgang 1944, kam als zweites Kind eines Dorflehrers und seiner Frau in Südtirol auf die Welt und wuchs mit acht Geschwistern auf. Der Vater sei streng gewesen, sagte er, dennoch hätten sie sich weitestgehend selbst erzogen. Mit seiner Alleinbegehung der Droites-Nordwand 1969 empfahl sich der Ausnahmekletterer für die Expedition zur Rupal-Flanke am Nanga Parbat 1970, der mit 5000 Metern höchsten Steilwand der Erde. Auf Reinhold Messners Empfehlung hin wurde auch sein Bruder Günther Mitglied der Mannschaft. Er kam beim Abstieg ums Leben, nachdem er und Reinhold Messner den Gipfel erreicht hatten. Diesem erfroren beinahe sämtliche Zehen. Reinhold Messner stand als erster Mensch auf allen 14 Achttausendern. Im Alleingang erklomm er Nanga Parbat und Everest. Er durchquerte die Antarktis zu Fuß, während in Deutschland die Mauer fiel, und unternahm etliche weitere bahnbrechende Touren durch Eis- und Sandwüsten. Und immer folgte er seinem Grundsatz des Abenteuers „by fair means“, nach dem er auf technische Hilfsmittel so weit wie möglich verzichtete. Nach einem Unfall an der Außenmauer seiner Burg Juval, bei dem er sich das Fersenbein brach, verlegte er sich auf seine Museumsprojekte, von denen es in seiner Heimat sechs gibt. Sie widmen sich unterschiedlichen Aspekten der Berge. Darüber hinaus steht seit 30 Jahren als Berufsbezeichnung „Bergbauer“ in seinem Pass, da Messner und seine Familie als Selbstversorger leben. On top: Messner 1978 auf dem Mount Everest. © dpa/-

Es gibt leidenschaftliche Appelle von Ihnen, die Nutzlosigkeit des Daseins einzusehen.

Ich leugne Sinnhaftigkeit nicht. Im Gegenteil: nur dass sie außerhalb von mir selbst entstehen soll. Ich lasse mir doch nicht erzählen, dass der Sinn des Lebens darin bestehe, in den Himmel zu kommen. Dabei kann nicht einmal der Papst den Himmel definieren.

Wann kamen Ihnen Zweifel bezüglich des Himmels?

In Villnöss, wo ich aufwuchs, war der Kirchgang noch lange nach dem Krieg Pflicht. Der Pfarrer wusste, wer sonntags nicht in der Kirche gewesen war. Wir sind jedoch als Teenager protestierend durchs Kirchenschiff hinausgegangen, wenn er auf der Kanzel „Blödsinn“ erzählte. Zwei Brüder und ich. In Indien mit seinen hunderttausend Göttergestalten versteht man, dass vieles der Einbildungskraft der Menschen geschuldet ist, um ihrem Tun Sinn zu verleihen. Um ihrer Sache mehr Hingabe und Leidenschaft zu geben.

Geht es Ihnen darum, intensiver zu fühlen, was alle anderen längst wissen?

Wir Existenzialisten haben eingesehen, dass Bergsteigen „die Eroberung des Unnützen“ ist. Eine Formulierung, die von Lionel Terray stammt. Sein Buch war das Buch meiner Generation. Wir wissen, dass es nichts bringt, und tun es trotzdem. Damit entsteht eine Spannung, die der Laie aufregend findet.

Reinhold Messner im Gespräch mit dem Tagesspiegel in Berlin. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Sie erleben, was alle durchmachen, nur radikaler?

Ja, indem ich es einfach mache. Ihren Sinn finden meine Erlebnisse im Wie.

Das müssen Sie erläutern.

Nicht dass ich eine Aufgabe bewältigt habe, ist von Bedeutung, sondern auf welche Weise mir das gelungen ist. Das wurde mir 1970 nach der Rückkehr von meiner ersten Himalaya-Expedition bewusst. Ich hatte meinen Bruder verloren, meine Zehen zum großen Teil auch. Das war eine dramatische Geschichte vor Ort und eine sehr traurige daheim. Die Eltern wollten von mir genau erfahren, was passiert war. Und ich stand vor der Wahl, an die Universität zurückzugehen und Architekt oder Bauingenieur zu werden, oder mich dem Bergsteigen zu widmen. Klettern konnte ich mit den amputierten Zehen nicht mehr auf höchstem Niveau.

Ich dachte intensiv über meine Lage nach, wartete ein halbes Jahr nur ab, wurde schließlich zum Höhenbergsteiger. Um mit den Besten in Europa mitzuhalten, habe ich das professionell angepackt. Damit habe ich meinem Tun erst Sinn gegeben. Ich habe diesen selbst erfunden und hineingelegt in mein Leben. Der Verzichtsalpinismus wurde meine Form, mich auszudrücken.

Kulturgeschichtlich zählt nur, wer die verrücktesten Sachen überlebt. Reinhold Messner über den wahren Wert des Bergsteigens

Statt mit Materialkarawanen in die Berge zu ziehen, beschränkten Sie sich auf weniger als das Nötigste.

Wo hätte ich in Südtirol mehrere hunderttausend Dollar aufbringen sollen, um zum Everest zu fahren? Das war nur möglich, weil ich lernte, auf fast alles zu verzichten. Die Expedition zum Nanga Parbat 1970 unter Karl-Maria Herrligkoffer hatte neun Tonnen an Ausrüstung ins Basislager transportiert. Acht Jahre später brauchte ich für meinen Alleingang insgesamt 60 Kilogramm und 5000 Dollar, statt einer halben Million.

© explorerspassage.com, haexpeditions.com, Wikipedia | Grafik: Tagesspiegel/Rita Böttcher

Aber es ging schon auch darum, die Risiken in der Gefahrenzone durch Tempo zu verringern?

An den gefährlichsten Stellen muss man schnell sein. Wenn ich nur fünf Minuten für eine Querung benötige, komme ich besser aus der Sache heraus, als wenn ich eine Stunde brauche. Schnelligkeit und die damit verbundenen Rekorde gehören allerdings nicht zum Alpinismus. Denn Leistung ist in der Wildnis nicht messbar. Ob einer der Erste auf einem Achttausender war, spielt überhaupt keine Rolle. Kulturgeschichtlich zählt nur, wer die verrücktesten Sachen überlebt. Unter uns, den 1.000 wirklich guten Bergsteigern weltweit, gibt es nur diese eine Frage.

Um Ihre Erfolge ist mal wieder eine Debatte entbrannt. Ein deutscher Alpinhistoriker hat bestritten, dass Sie 1985 den richtigen Gipfel der Annapurna erreicht haben. Damit hätten Sie nicht als Erster alle 14 Achttausender bestiegen.

Das wurde behauptet von einem Menschen, der nie selbst auf einem dieser Berge stand. Dazu muss man wissen, dass die Annapurna mehr ein Bergmassiv ist als ein einzelner Berg. Es hat drei Spitzen, den Ostgipfel, den Mittelgipfel und den Westgipfel. Sie liegen alle knapp über 8000 Meter. Der höchste ist der Westgipfel, der sich als gezackte Linie ziemlich flach dahinstreckt. Hans Kammerlander und ich sind aus der Nordwestwand ausgestiegen und erreichten ihn automatisch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wandert 2006 während ihres Urlaubs auf den Monte Rite zum Messner Mountain Museum. Seither verbindet die beiden eine lockere Freundschaft. © dpa

Wir kamen bei Sturm, treibenden Nebeln und schlechter Sicht an, nachdem wir eine 4000 Meter hohe Mauer aus Eis und Fels erstmals durchstiegen hatten. Wo genau jetzt auf diesem Grat der Hauptgipfel sich befindet, weiß ich nicht. Markiert ist er nicht. Niemand hat einen Hinweis hinterlassen. Und dann sagt man, wir seien auf einem Gipfel gewesen, das fünf Meter niedriger als der höchste Punkt auf dem Kamm ist. Ich möchte wissen, wer das gemessen haben will. Manche Schneekuppen sind fünf bis zehn Meter hoch, das geht da rauf und runter, zumal der Wind die Landschaft ständig verändert.

Sie fühlen sich dennoch angegriffen?

Mich interessiert diese Diskussion null.

Viele Menschen verstehen die kleinteiligen Aspekte des Extremkletterns nicht mehr. Was müsste passieren, um die wilde Natur wieder zu einer großen Aufgabe zu machen?

Die Wildnis kann keine Aufgabe für alle sein. Sie hat einen großen Wert, aber sie schrumpft. Der Abenteurer bewegt sich in ihr, ohne etwas zu hinterlassen. Am besten nicht mal eine Skizze mit seiner Route. Aber er hat eine Story. Sie inspiriert Menschen, es ihm gleichzutun. Nur wenige tun es dann tatsächlich.

Woher nahmen Sie selbst den Mut, die Grenze zur wilden Natur zu überschreiten?

Das geschah sehr früh. Mein Vater ist in den 30er Jahren geklettert, mit einem anderen Studenten aus dem Tal. Es gab nur diese beiden in Villnöß, die studierten. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie eingezogen. Danach kletterte mein Vater nicht mehr, weil der Kamerad im Krieg geblieben war. Erst mit uns Kindern fing er wieder an. Mein älterer Bruder und ich wurden 1949 von den Eltern auf die höchste Geislerspitze geführt, ein 3000er. Der Vater stieg voraus und hat uns gesichert.

Günther und ich haben mit 14 und zwölf bereits 500 Meter hohe Wände in den Dolomiten durchstiegen. Reinhold Messner über die Schicksalsgemeinschaft mit seinem Bruder

In der Urlaubszeit trifft man in Südtirol oft hinter einer Kehre auf jammernde Kinder, die nicht mehr weiterwollen. Wie motiviert man Kinder, es ganz hinaufzuschaffen?

Kinder wollen nur nicht stupide durch die Landschaft gehen. Sie nehmen sie anders wahr als Erwachsene, die sich von der Schönheit der Bäume, Wolken und Sichtachsen angezogen fühlen. Unser Blick auf die Berge wurde ja auch durch die Literatur geprägt und verändert. Schlaue Eltern besorgen sich also ein Büchlein, in dem genau beschrieben steht, wo für Kinder spannende Momente zu finden sind. Ein Kind macht mit, wenn es weiß, dass es in zehn Minuten einen Felsen zum Klettern erreichen wird.

Erwartungsfroh. Die Brüder Reinhold (links) und Günther Messner bereiten sich auf die Gelegenheit zum Gipfelsturm vor. © WDR/Gerhard Baur

Die Felswände Ihrer Heimat wurden zu Ihrem Spielplatz?

Mit zwölf durfte ich voraussteigen. Das hat mich selbstmächtig gemacht. Dann ist mein jüngerer Bruder mit mir geklettert, der Vater hat es uns nicht verboten. Günther und ich haben mit 14 und zwölf bereits 500 Meter hohe Wände in den Dolomiten durchstiegen. Mit einem Hanfseil, einem Kletterhaken oder zwei. Wenn einer gefallen wäre, hätten wir beide nicht überlebt.

Ihr Ehrgeiz war geweckt?

Die schwierigste Wand, die mein Vater versucht hatte, war die Sass-Rigais-Nordwand, 700 Meter hoch. Sie war sein Traum, weil sie eine der großen Wände der Heimat war. Auch mit mir wollte er es versuchen, wir kamen zum Einstieg, er kletterte mal hier, mal dort ein Stückchen aufwärts, um die alte Route zu finden. Und ich merkte, er traute sich nicht. So sind wir wieder heimgegangen. Die Mutter hatte eh schon geschimpft, dass er das mit mir vorhatte. Mit 16 und 14 haben wir Jungs die Wand selbstständig gemacht, ohne zu Hause etwas zu sagen. Das war der Wendepunkt. Ich habe fast in allen Dolomiten-Wänden, die höher als 1.000 Meter sind, Erstbegehungen gemacht.

Der amerikanische Schriftsteller James Salter sagt, dass persönliche Größe nicht zähle, solange sie nicht durch Ruhm „bewiesen“ sei.

In der Sahara ist man auf Hügelgräber gestoßen, in denen Menschen vor 40.000 Jahren bestattet wurden. Wir kennen ihre Namen nicht, weder ihre Lebensumstände noch was sie dachten oder wie sie gestorben sind. Wo ist der Ruhm geblieben?

Der Unermüdliche. Reinhold Messner sagt, sieben Leben gelebt zu haben. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Nun ja, Sie hinterlassen ein Museum, das Ihren Namen trägt.

Persönlich habe ich nichts mehr davon. Nur die Umsetzung bereitete mir Lebensfreude. Und was habe ich getan damit? Ich habe fast alles, was fertig wurde, hergegeben. Alles, was ich erreicht habe, interessierte mich in dem Moment nicht mehr, als es fertig war.

Komisch.

Ich lebe davon, Projekte oft erst nach mehreren Jahren der Beschäftigung mit ihnen umzusetzen. Währenddessen passiert das, was alle Menschen gerne hätten: Glück. Man spürt das nicht, denn es kostet erst mal nur Zeit, Energie, Geld. Es lässt einen auch leiden, wie in meinem Fall, als ich den Bruder verlor. Da klopft einem niemand auf die Schulter. Wenn ich realisiere, wie glücklich ich eine Zeit lang damit war, eine Idee real werden zu lassen, ist die längst vorbei. Das ist meine Erkenntnis: Die Phasen, in denen man keine Augen, Ohren, keinen Nerv für etwas anderes hat als sein Ziel, sind nichts als gelingendes Leben.

So dumm war ich nicht, den Erfolg der Rupal-Expedition aufs Spiel zu setzen. Reinhold Messner über den Vorwurf, er habe am Nanga Parbat mehr als nur den Gipfel im Sinn gehabt

Und Clint Eastwood hat Ihnen dabei zugesehen.

Er drehte 1974 am Eiger den Agentenfilm „Im Auftrag des Drachen“. Peter Habeler und ich waren um fünf Uhr morgens vom Hotel an der Kleinen Scheidegg aus aufgebrochen, in dem auch die Filmcrew untergebracht war. Als sie zum Frühstück erschien, hieß es, zwei Bergsteiger seien in der Wand. In dem Sommer war sie noch nicht durchstiegen worden.

Zwei Tage zuvor war einer von Eastwoods Stuntmen in der Wand tödlich verunglückt, worauf er die Dreharbeiten abbrechen wollte.

Jetzt unterbrach er die Aufnahmen, damit uns die Crew zusehen konnte. Davon wussten wir nichts. Es befanden sich bereits zwei Seilschaften in der Eiger-Nordwand, eine österreichische, seit zwei Tagen und eine tschechische. Peter Habeler und ich erreichten die Tschechen gegen sieben Uhr vormittags. Wir dachten, dass wir unseren Versuch abbrechen mussten, weil sich einer von ihnen den Fuß gebrochen hatte. Aber der Hubschrauber holte ihn aus der Wand, sodass wir wieder frei waren. Drei Stunden später holten wir die österreichische Gruppe ein. Mittags waren wir am Gipfel. Abends trafen wir Eastwood und seine Leute am Kamin des Hotels. Es war ein sehr netter Abend.

Das war 1974. Ihr Bruder war seit vier Jahren tot. In der Öffentlichkeit spielte das keine Rolle. Erst sehr viel später wurde das Thema wichtig, weil es unterschiedliche Versionen von den Vorgängen gab.

Der Expeditionsleiter Herrligkoffer hatte mein erstes Buch über diese Tragödie gerichtlich verbieten lassen. Es erschien nur eine kleine Auflage von „Die rote Rakete am Nanga Parbat“. Exemplare davon wurden später zeitweilig für 1200 Dollar gehandelt. Den Prozess gewann er, weil er sich vertraglich zugesichert hatte, dass wir nicht widersprechen durften. Natürlich war es dumm von mir gewesen, so etwas zu unterschreiben. Damit hatte Herrligkoffer die Möglichkeit, sein Narrativ zu verbreiten. Es war vor allem in einem Punkt falsch. Er behauptete, ich hätte den Bruder an der Merkel-Scharte zurückgelassen …

… an dieser Einkerbung des Grates biwakierten Sie und Günther. Als Ihnen am nächsten Morgen bewusst wurde, dass Sie von dort nicht zu Ihrer alten Aufstiegsroute zurückkehren konnten, beschlossen Sie den Abstieg über eine andere Seite …

… dabei sind wir gemeinsam bis zum Fuß des Berges gelangt, wo es flach wurde, aber ein Chaos aus Gletscherspalten herrscht.

Streit löste Ihre Bemerkung aus, dass andere aus der Expedition gar nicht so unglücklich über Ihr Verschwinden gewesen seien.

Anfang der 2000er Jahre haben Mitglieder der Expedition behauptet, ich hätte einem von ihnen vorher von dem Plan erzählt, über die Diamir-Wand absteigen zu wollen. Eine Erfindung, auf die viele weitere Verschwörungstheorien folgten. Immer mit der Unterstellung, ich hätte der Durchsteigung der Rupal-Wand einen noch größeren Erfolg hinzufügen wollen und „aus Ehrgeiz den Bruder geopfert“.

Damit waren Sie gebrandmarkt.

Da ich nicht beweisen konnte, wo mein Bruder gestorben war, blieb der Satz lange so stehen. Dabei hatte ich meine früheren Kameraden zunächst sogar verteidigt. So dumm war ich nicht, den Erfolg der Rupal-Wand-Besteigung, des damals größten bergsteigerischen Problems, aufs Spiel zu setzen, indem ich mir durch die Überschreitung eines Achttausenders, und sei es auch die erste, ein weiteres Problem schuf. Ich hätte in jedem Fall versucht, den einen Erfolg ins Tal zu retten.

Reinhold Messner im Tagesspiegel-Gespräch in Berlin-Mitte © Tagesspiegel/Nassim Rad

„Dem eigenen Ehrgeiz geopfert“, lautete der Vorwurf. Hat Sie das verletzt?

Ich hatte dem Expeditionsleiter zuletzt einen Sologang angeboten, um den Erfolg zu retten. Bis dahin waren mein Bruder und ich eine Seilschaft gewesen. Zwar hatte Herrligkoffer auch mir gegenüber am ersten Tag bestimmt, der Günther dürfe nicht mit mir in die Wand. Aber ich sagte: Wir gehen entweder gemeinsam oder gar nicht. Das hat er akzeptiert. Alle anderen festen Seilschaften hat er auseinandergerissen. Am Ende war ich es, der die Entscheidung traf, im Alleingang aufzusteigen.

Wie das?

Zu zweit wären wir nicht schnell genug für den Blitzvorstoß gewesen.

Aber als Günther Ihnen nachstieg, war er schneller als Sie.

Mit der Folge, dass er sich verausgabte. Der Gipfelgang war meine Entscheidung und seine war es, mir nachzusteigen. Wäre ich nicht vorausgegangen, wäre er nicht umgekommen.

Lässt man einen Bruder zurück?

Diese Frage kann man stellen, da ich am Wandfuß vorausging und er von einer Lawine verschüttet wurde.

Nein, sie taucht viel früher auf. Nämlich, als Sie den Erfolg alleine erzwingen wollten.

Das war eine Entscheidung für den Erfolg.

Aber gegen den Bruder.

Den habe ich in meine Überlegungen nicht einbezogen.

Ein Fehler?

Wir wussten beide, es wird ganz eng, was wir machen. Wären wir an dem Punkt umgedreht, an dem Günther mich eingeholt hatte, hätten wir es wohl heile zurückgeschafft. Doch wir hatten die höchste Wand der Welt schon unter uns, die Schwierigkeiten waren gemeistert, vor uns nur mehr ein Schneegrat. Günthers Schwäche zeigte sich, als das Adrenalin nachließ. Beim Abstieg stolperte er und blieb im Schnee sitzen. Ich hatte uns in diese Lage gebracht. Die Verantwortung trug ich, als der Ältere.

Haben Sie Ihre Abenteuer durch Können überlebt, oder sind Sie eine Anomalie der Statistik?

Am Nanga Parbat haben mich Einheimische gefunden. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht erschienen wären. Am Kangchendzönga hätte ich auch nicht überlebt, wenn die beiden Partner nach der Sturmnacht auf 8000 Metern nicht auf mich gewartet hätten. Ich war in meiner Umnachtung nicht mehr in der Lage, meine Steigeisen über die Schuhe zu kriegen. Und, und, und …

Wären Sie ein guter Ratgeber für Worst-Case-Szenarios?

Politisch bin ich heute froh, dass ich nicht entscheiden muss.

Die Fridays-For-Future-Bewegung mag einen Anstoß geliefert haben, aber ihre Kritik geht aus einem Lebensstandard hervor, den ihre Eltern- und Großelterngeneration aufgebaut haben. Reinhold Messer über Umweltaktivismus

Der Krieg in der Ukraine, Klimawandel und überlastete Gesundheitssysteme – alle reden von „Verzicht“. Ihnen darf man nicht kommen mit diesem Wort?

Nur ein freiwilliger Verzicht ist auch einer. Dieses Geschenk, einen Sinn im Verzicht zu finden, kann man nicht von Leuten verlangen, denen man etwas aufzwingt. Sie werden alles tun, um Verbote abzulehnen. Die Politik muss einen Weg finden, aus dem Weniger eine positive Erzählung zu machen.

Werden wir noch guten Gewissens stundenlang unter der warmen Dusche stehen?

Wir werden den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre wohl abermals deutlich steigern. Der Krieg in der Ukraine setzt ebenfalls enorme Mengen frei. Deshalb kritisiere ich die Fridays-for-Future-Bewegung als zu kurzsichtig. Sie mag einen Anstoß geliefert haben, aber ihre Kritik geht aus einem Lebensstandard hervor, den ihre Eltern- und Großelterngeneration aufgebaut haben. Von denen wurde die Industrialisierung nicht böswillig vorangetrieben, sondern um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Es ist leicht, das Lebensmodell der Eltern zu verdammen, wenn man es sich dank ihrer Arbeit leisten kann. Ohne 200 Jahre an billigsten Energieressourcen würden Kinder heute in Bergwerken schuften oder Kartoffeln ausgraben.

Die ökologischen Kosten werden auf spätere Generationen übertragen.

Leider. Energie war billig, weil der Preis von Angebot und Nachfrage bestimmt wurde. Dass jemand diesen Mechanismus über Jahrzehnte nutzte, um ihn als Waffe gegen den Westen einzusetzen, war in den Köpfen der Politik nicht präsent. Das haben wir Putin nicht zugetraut.

Nicht gerade altersmilde: Reinhold Messer geißelt die Aktionen der „Letzten Generation“ als selbstgerechte Anmaßungen. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Die Folgen des Klimawandels sind bei Ihnen vor der Haustür spürbar?

Durch die Erderwärmung taut der Permafrost auf. Es brechen Stücke aus den Bergen, so groß wie Häuserzeilen. Teile verschütteten auch den Wanderweg, der direkt an meiner Burg vorbeiführt.

Was bedeutet es für Ihre Idee des Ausgesetzt-Seins, wenn einem die halbe Felswand auf den Kopf fallen kann?

Wenn in einer Gipfelwand der Dolomiten ein Stück von zehn mal zehn Metern wegbricht, haben sie weiter unten keine Überlebenschance. Der Fels zerplatzt, dass Steine herunter schwirren wie Schrapnelle. Weshalb die großen Wände heute kaum mehr geklettert werden. Nur an ihren Rändern, die abgesichert sind, trifft man viele Freeclimber. Klettern wird damit zu reinem Sport.

Polonaise am höchsten Punkt der Welt: Alle wollen da rauf. Aber es bedeutet nichts mehr. © AFP

Sie meinen, weil das Abenteuer am Berg gemieden wird?

Der Wettbewerb hat sich in Hallen mit gleichbleibender Temperatur verlagert. Man kann dort nicht herunterfallen, sich schwer verletzen. Angeblich haben 20.000 Besucher des Europäischen Sportfests in München beim Bouldern zugeschaut. Raten Sie mal, wie viele parallel dazu in den größeren Wänden der Dolomiten unterwegs waren. Drei Leute. Das traditionelle Bergsteigen bricht in sich zusammen.

Weil das Klima es noch weniger beherrschbar macht, als es ohnehin ist?

Weil die Tourismusunternehmer draufgekommen sind, dass man Bergsteigen besser vermarkten kann, wenn es jeder tun kann. „Everest summited“ wird jedes Jahr an 500 bis 1000 Kunden verkauft, als Pauschalreise. Schon vor der großen Everest-Katastrophe 1996 hat der amerikanische Bergführer Scott Fisher angekündigt, er baue einen Highway vom Basislager zum Gipfel, auf dem es jeder hinaufschaffen kann. So ist es gekommen. Mit allen Erleichterungen, die man sich vorstellen kann. Inzwischen gibt es Gäste, die eine Million oder mehr Dollar für beste Sherpas, Gipfelgarantie, Rucksack- und Sauerstoffträger, Arzt und Koch bezahlen. Im Moment ist es vor allem für Inder und Chinesen wichtig, in der Vita stehen zu haben: Everest summited.

Sie haben gar nichts bewirkt mit Ihren Appellen?

Ich bin völlig gescheitert.

Die Menschen wollen sein wie Sie, aber dann tricksen sie rum?

Erst wenn die Sekretärin vom CEO den Everest erklommen und die letzte Straße in Berlin ihren Everester hat, wird der Sog aufhören. Da kann ich nur versuchen, meinen Alpinismus wenigstens als Vorstellung in die nächste Generation zu retten. Um ihn als Tat zu retten, müsste viel passieren.

Sie müssen gestehen, dass das Erzählen vom Abenteuer eben auch Nachahmer heraufbeschwört.

Ja, das ist wahr. Wenn ich im Mai in Kathmandu durch die Straßen gehe, komme ich keine zehn Meter weit, bevor nicht jemand schreit: „Messner! Everest summited!“ Ich frage nicht, wie. Ich gratuliere und weiß, dass ich mit meinen Ideen nicht durchgedrungen bin.