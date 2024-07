Berliner Fashion Week So wurde SF1OG zum angesagtesten Label der Stadt

Längst ist das Geschichtenerzählen als verkaufsfördernde Maßnahme in der Mode unausweichlich geworden. Jeder aufgedruckte Schriftzug mit Jahreszahl und Schlagwörtern wie „Heritage“ will uns vorgaukeln, dass ein Modeunternehmen etwas zu erzählen hat. Kein Wunder also, dass Mode oft für so hohl wie ein hochdekorierter Schokoweihnachtsmann gehalten wird und das Material umso wichtiger im Designprozess geworden ist.

Beim Berliner Label SF1OG funktioniert erstaunlicherweise beides. Die Designerin Rosa Marga Dahl arbeitet nicht nur mit besonderen Materialien, sie erzählt auch Geschichten mit ihrer Mode, die funktionieren. Wie zur Fashion Week im Februar in einer Turnhalle einer Weddinger Oberschule, die kurz danach für eine Sanierung geschlossen wurde.

Die Designerin Rosa Marga Dahl mit Hund. © SF1OG

Vor der Schau stand der Schuldirektor in Windjacke zwischen dem aufgetakelten Modevolk und schwärmte von den Designern, die seine manchmal nicht so einfachen Schülerinnen als Models gecastet hatten. Die waren auch deshalb nicht von den anderen zu unterscheiden, weil sich der Laufsteg in ihrem natürlichen Habitat befand.

In der Turnhalle standen Pulte, Stühle und eine Tafel, aufgebaut zu einem Klassenzimmer. Die Models liefen erst durch die Reihen und fläzten sich dann auf die Bänke, bis ihr Lehrer, in Gestalt von Berlins bekanntestem männlichen Model, Steve Morell, vor die Tafel trat und streng guckte.

2019 gründete Dahl ihr Label

Dass sich Rosa Marga Dahl an ihre eigene Schulzeit erinnert hatte, als sie die Kollektion entwarf, war nicht zu übersehen. Pufferjacken, Hoodies, aber auch gestrickte Polohemden, T-Shirts, Jeans waren die Grundzutaten, durch neue Schnittführung und außergewöhnliche Stoffe zu etwas Eigenem gemacht, wie die cremefarbenen Lederjacken, die aus einem Sofabezug gefertigt wurde und entsprechend steif am Körper saß.

SF1OG verwebt Neues mit antiken Stoffen - wie hier alte Spitze für Sommer 2024 im Ludwig-Erhard-Haus in Charlottenburg. © Finnegan Koichi Godenschweger

Zu Rosa Marga Dahls Erfolg gehört Jacob Langemeyer. Der machte bei ihr ein Praktikum, als sie sich selbst noch nicht als richtige Designerin sah. Mehr zum Spaß hatte sie 2019 neben ihrem Modedesignstudium an der Hochschule für Wirtschaft und Technik ihr Label gegründet. „Jacob hat mich gefragt: ‚Willst du damit Geld verdienen?‘“ Das klingt nicht umsonst wie der Heiratsantrag zwischen einem Manager und einer Kreativen – Jacob Langemeyer studierte Modemanagement und schrieb später seine Bachelorarbeit über SF1OG.

Schon bei ihrer ersten Schau in einer schlichten weißen Fabriketage brachten sie Menschen zusammen, die aussahen, als hätten sie nur auf Kleidung von SF1OG gewartet. Frauen und Männer in enganliegender, in mehreren Schichten übereinander getragener Kleidung, viel weiß, viel schwarz. Bei der zweiten verstärkten sie den dramatischen Effekt des ehemaligen Bunkers der Feuerle-Collection mit der düsteren Musik einer Cellistin. Langsam schritten die Models an einem Spalier von Zuschauenden vorbei.

Das Magischste ist, wenn ich das Früher erforsche, wie den Dachboden meiner Großmutter. Rosa Marga Dahl, Modedesignerin

Zwei Schauen später erzählt Rosa Marga Dahl, warum die Jacke hinter ihr Stockflecken hat. Im Schoß sitzt ihr Dackel, der genauso zart wie seine Besitzerin ist. Die Flecken sind mehr als 200 Jahre alt und bildeten sich auf dem schweren Leinenstoff in einer Truhe, in der der Stoff lagerte, um erst für einen besonderen Anlass hervorgeholt zu werden.

Die 25-Jährige hat keine Scheu, aus diesen antiquarischen Fundstücken moderne Kleidung zu machen. Die rostbraunen Flecken werden zu einem individuellen Muster auf den Kleidungsstücken. Sie überlegt genau, wie sie die Zeichen der Zeit an der richtigen Stelle platziert: „So werden sie Teil des Designs.“

Jacob Langemeyer und Rosa Marga Dahl in ihrem Atelier. © Weiya Yeung

Auch wenn die Designerin dem Selbstmarketing verdächtige Sätze sagt, sie stimmen, wenn man sich die Kollektionen ansieht. Wie zum Beispiel dieser: „Das Magischste ist, wenn ich das Früher erforsche, wie den Dachboden meiner Großmutter.“ Nostalgie und Handwerk, das sind zwei Stichworte, die Rosa Marga Dahl gefallen.

Dafür vermischt sie ihre eigene Geschichte, ob das nun naive Pferdezeichnungen aus der Schulzeit sind, die als Sticker auf einer Jacke landen, oder die Flucht ihrer Großmutter aus Polen, mit den der Materialien, die sie verwendet. Etwa 40 Prozent der Kollektion besteht aus alten Kleidungsstücken und übergebliebenen Stoffen.

Nach nur fünf Schauen ist SF1OG das gehypteste Label der Berliner Modeszene. Im vergangenen Jahr gewannen sie ein Preisgeld, mit dem sie Stiefel in Portugal anfertigen ließen. Sie zogen in ein größeres Atelier in Wedding. Im April besuchten sie mit einer Delegation des deutschen Fashion Councils New York und am ersten Tag der Fashion Week gab die Vogue-Chefredakteurin Kerstin Weng bekannt, dass Rosa Marga Dahl zu den sieben Finalistinnen eines neuen Modepreises gehört, der mit 100.000 Euro dotiert ist.

An diesem Mittwoch erzählt die Designerin mit ihrer sechsten Schau eine neue Geschichte. Nicht ausgeschlossen, dass die ihrer Karriere einen gewaltigen Schub verleihen wird.