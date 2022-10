Berliner Reichsbürger-Chefin vor Gericht Prozess gegen Heike Werding startet im November

Sie wollten in Deutschland die Macht übernehmen, haben auch nach ihrem Verbot durch den Bundesinnenminister einfach weitergemacht. Nun muss sich Heike Werding, die Chefin der Reichsbürger-Gruppe „Geeinte deutsche Völker und Stämme“, vor Gericht verantworten. Am 3. November beginnt vor dem Landgericht Lüneburg der Prozess gegen Werding - wegen „Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot in Tateinheit mit Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Missbrauchs von Berufsbezeichnungen“.

Wie jetzt bekannt wurde, sitzt Heike Werding in Niedersachsen bereits seit Mai durchgehend in Untersuchungshaft. Sie war auf der Nordsee-Insel Baltrum festgenommen worden und hat das Gefängnis seitdem nicht verlassen.

Auch die Berliner Staatsanwaltschaft hatte sich lange mit Heike Werding beschäftigt. Allein in den vergangenen zwei Jahren hatten Berliner Ermittler ihr neun Verfahren gegen Werding übergeben, unter anderem wegen Amtsanmaßung und Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. Allerdings erhob die Staatsanwaltschaft keine einzige Anklage. Zur Begründung hieß es jüngst, eine „Abschlussentscheidung“ habe in der Sache nicht getroffen werden können, da die Beschuldigte lange Zeit ohne festen Wohnsitz war. Eine ladungsfähige Anschrift sei aber zwingend erforderlich.

Die Gruppe hatte überall in Deutschland geheime Gerichte gegründet, eigene Gerichtsvollzieher eingesetzt und zahlreichen Menschen gedroht.

