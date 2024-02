True-Crime-Podcast aus der Hauptstadt Alle Folgen von „Tatort Berlin“ im Überblick

Folge 33. In Berlin terrorisiert ein Mann seine Exfreundin und droht monatelang, sie umzubringen. Dann schlägt er zu. Weshalb wurde Amin Hamdi nicht gestoppt?

Hören Sie die Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Folge 32. Im September 2016 findet die Polizei zwei Leichen in der Wohnung des Berliner Abgeordneten Gerwald Claus-Brunner – dazu einen übergroßen Koffer.

Folge 31. Eine hochschwangere 19-Jährige stirbt nachts auf einer Lichtung. Zwei Männer beschuldigen sich gegenseitig. Wem können die Ermittler glauben – oder lügen beide?

Folge 30. Am 8. Juni 2022 rast ein PKW am Ku’damm in eine Schulklasse. Der Fall erinnert an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Die Stadt rätselt: Was ist geschehen?

Folge 29. Vier Menschen sitzen in einem Kleintransporter, am Ende ist einer von ihnen tot. Wer hat hier wen umgebracht - oder war alles ganz anders? Zu Gast ist Anwalt Steffen Tzschoppe.

Folge 27. Ursula Haverbeck steht ständig wegen Volksverhetzung vor Gericht. Muss die 94-Jährige nun noch einmal in den Knast? Zu Gast ist Richterin Lisa Jani, die erzählt, wie sie die notorische Holocaustleugnerin und deren Unterstützer im Prozess erlebte.

Folge 26. Hubert Schuster, 77, wird mit der Pflege seiner bettlägerigen Frau allein gelassen. Der alte Herr fühlt sich überfordert, hilflos, einsam – bis er Ingrids und seinen Tod als einzigen Ausweg sieht. Zu Gast ist der Berliner Rechtsanwalt Roland Weber, der eigentlich Opferanwalt ist, aber in diesem Fall als Verteidiger des angeklagten Ehemanns auftrat.

Folge 25. Ein Berliner Bordellbetreiber prahlt, in seinem Lokal gehe es fair zu, auch die Frauen könnten hier ihre Lust ausleben. Doch die Wahrheit sieht völlig anders aus. In dieser Folge berichtet Ausstiegsbegleiterin Saskia Nitschmann, wie viel Prostitution unter Zwang stattfindet, welche Folgen das für die Opfer hat – und warum vermeintliche Lichtgestalten so lange mit ihren Erzählungen durchkommen.

Folge 24. Ein Mord im Villenviertel – und der Millionenerbe liegt tot in seinem Blut. Staatsanwältin Antonia Ernst gibt einen exklusiven Einblick in die Ermittlungen zum Wannseemord und ihre Arbeit bei der Kap, der Abteilung für Mord und Totschlag. Sie erzählt von untoten Priestern, Rattenteppichen am Tatort und der Gefahr, sich als Neuling im Sektionssaal zu blamieren.

Folge 23. Der Polizist Stephan Zillmer wurde bei einem Einsatz vom Berliner Rapper Fler wüst beleidigt, bedroht und immer wieder als „Fanboy“ beschimpft. Jetzt spricht der Beamte erstmals über den Vorfall, die überraschenden Hintergründe und das anschließende Gerichtsverfahren.

Folge 22. Seit zwölf Jahren arbeitet Christina Ostrick als Gefängnisseelsorgerin in der JVA Tegel. Dort ist sie Vertrauensperson für Menschen, die wegen Mordes, Vergewaltigung oder anderer schwerer Straftaten inhaftiert sind. Im Podcast spricht sie über die Herausforderungen ihres Berufs im geschlossenen Männervollzug – und über die Sorgen sowie Wünsche der Inhaftierten.

Folge 21. Es ist einer dieser verflixten Fälle: Die Leiche der Rentnerin Getrud L. ist eingeäschert, die Todesursache ungeklärt und ihre Wohnung haben die Verwandten längst gereinigt. Um den Mörder zu überführen, holt sich die Mordkommission Rat von den Profilern, dem Team der operativen Fallanalyse. OFA-Chef Christian Schulz spricht hier exklusiv über seine spannendsten Fälle, über die Methoden, Chancen und Grenzen des Profilings.

Folge 20. Was bringt Mordermittler zur Verzweiflung? Ist unsere Justiz zu mild? Mischt sich die Politik oft ein? Wir haben wir Fragen unserer Hörer:innen gesammelt, nun gibt es Antworten von oberster Stelle: Andreas Maaß, der Chef des Berliner Morddezernats, spricht über Risiken und Nebenwirkungen seines Berufs.

Folge 19. Als eine Mutter auf dem Weg zur Arbeit verschwindet, hört Ermittlerin Katharina Tomalla auf ihr Bauchgefühl und zieht den Fall an sich. Heute ist Tomalla die einzige Chefin im Berliner Morddezernat. Hier spricht sie exklusiv über ihre wichtigsten Fälle.

Folge 18. Seit mehr als zwei Jahren vertritt Steffen Tzschoppe in Berlin den Gangsterrapper Bushido als Anwalt gegen den berüchtigten Clanchef Arafat Abou-Chaker. Hier spricht er erstmals ausführlich über den Prozess.

Folge 17. Einem 49-Jährigen, der sich ehrenamtlich als Jugendwart in einem Berliner Angelverein engagiert, wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Es geht um hunderte Taten, über Jahre hinweg. Der Verdächtigte streitet alles ab und spricht von einem Komplott.

Folge 16. Heike Werding ist die Chefin einer bizarren Berliner Reichsbürger-Gruppe. Sie will die Macht in Deutschland übernehmen. Bei Mitgliedern findet die Polizei Schrotflinten, Armbrüste und ein japanisches Kampfschwert.

Folge 15. Einmal sagte Thomas Rung: „Ich bin kein Mensch, ich bin ein Untier.“ Hat sich Berlins gefährlichster Serienmörder, der seit Jahrzehnten im Gefängnis sitzt, inzwischen geändert?

Folge 14. Eine 63-Jährige liegt erwürgt in ihrer Wohnung. Vieles deutet auf ihren Sohn als Täter. Doch der hat ein perfektes Alibi. Die Berliner Polizei ist ratlos. Und dann ist da noch die mysteriöse Unbekannte, die kurz vor der Tat vor Dürrs Haus gewartet haben soll.

Folge 13. Dank seiner Aussage sitzen acht Hells Angels aus Berlin lebenslang wegen Mordes in Haft – nun muss er um sein eigenes Leben fürchten: Kassra Zargaran gehörte zu den gewalttätigsten Rockern Deutschlands, befolgte ihre Regeln und Rituale. Hier erzählt, weshalb er sich am Ende gegen seinen „Präsidenten“ wendete und was er über sein neues Leben im Zeugenschutz verraten darf.

Folge 12. Kurz vor Weihnachten verschwindet der 39-jährige Ryan spurlos in Berlin. Seine Angehörigen suchen ihn und stoßen auf ein Dickicht aus Ungereimtheiten und Lügen. Bei uns erzählt Ryans guter Freund Marcus, wie sie die letzten Stunden vor Ryans Verschwinden rekonstruierten und wohin sie die Suche letztlich führte.

Folge 11. Ein Toter, der aus größerer Höhe gestürzt sein muss. Aber kein Gebäude weit und breit. Was ist passiert? Ermittler Bernhard Jaß verrät, wie er wochenlang ein Phantom jagte und welche erstaunlichen Wendungen es gab.

Folge 10. Mariam Notten ist 73, besorgte Großmutter und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Dann sticht sie mit zwei Messern auf ihren Schwiegersohn ein. Über die Aufklärung eines verstörenden Verbrechens, dessen Motiv zunächst völlig unklar blieb.

Folge 9. In einer ruhigen Seitenstraße in Berlin-Mitte entdeckt ein Passant eine zugerichtete Frauenleiche im Schlafsack, die Polizei findet ein ausgebuddeltes Loch im Sandkasten... Und was ist mit den zwei verschwundenen Obdachlosen?

Folge 8. Ein 14-jähriges Mädchen wird zu Hause von ihrem Schulkameraden ermordet. Der Täter wollte wissen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Nach dem Mord in Berlin stellt sich die Frage: Wie erträgt die Mutter des Opfers das Geschehene?

Folge 7. Zehn Tage lang liegt eine Leiche unbemerkt im Wohnzimmerschrank. Die Nachbarn hatten Schreie gehört, aber nichts unternommen. Und die Untermieterin des Opfers ist verschwunden. Ist sie die Täterin?

Folge 6. In Neukölln wird ein 20-Jähriger verschleppt. Seine Entführer fordern ein hohes Lösegeld und drohen, den Studenten zu töten. Und die Ermittler wundern sich, warum sich die Täter gerade Vadim Freinkman ausgesucht haben, obwohl er nicht aus reichem Hause kommt.

Folge 5. Eine stark zugerichtete Leiche. Eine Prostituierte, die sich ständig widerspricht. Und ein Verbrechen, das erst nach 13 Jahren gelöst wird.

Folge 4. In einer Wohnung am Nollendorfplatz wird eine komplett bekleidete Frau tot in der Badewanne gefunden. Die Tatspuren passen zum Vorgehen eines Serienmörders, der nach vielen Jahren Haft eben erst aus dem Gefängnis entlassen wurde – und sich jetzt irgendwo in Berlin aufhält.

Folge 3. Ein 42-jähriger Geschäftsmann aus Berlin-Wilmersdorf wird als vermisst gemeldet. Sein Mitbewohner vermutet, der Verschwundene sei auf einer mehrtägigen Sexorgie gewesen. Die Polizei hat einen ganz anderen Verdacht. Doch wie soll sie einen Mord beweisen, wenn es keine Leiche gibt?

Folge 2. Die 18-jährige Emma Kibalsky kommt nach einer Feier nicht zurück ins Reihenhaus ihrer Eltern. Ihre Leiche wird am nächsten Morgen im Gebüsch gefunden, nicht weit entfernt vom Bahnhof Wuhletal. Die Mordermittler stehen vor einem Rätsel: Hat der Täter im Gebüsch auf Emma gewartet? Oder saß er zusammen mit seinem späteren Opfer in der Bahn?

Folge 1. Es ist ein Donnerstag, der 7. Juli 2011, als zwei Angler im Berliner Stadtteil Oberschöneweide auf dem Grund der Spree einen schwarzen Rollkoffer entdecken. Sie ziehen ihn aus dem Fluss und finden darin einen menschlichen Torso, verpackt in einen Müllsack.

Alle bisherigen Folgen finden Sie auch bei Spotify, Apple Podcasts und sämtlichen anderen Plattformen für Podcasts. Jeden Monat erscheint eine weitere Folge.