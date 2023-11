Besser als ein Leben im Zwinger CDU-Politikerin will Kampfhunde aus Tierheimen notfalls töten lassen

In Großbritannien bangen derzeit über 200 Hunde um ihr Leben. Es handelt sich um American-XL-Bullys, kräftige, muskulöse Tiere, die, wenn sie falsch gehalten werden, gefährlich sein können. Nach mehreren tödlichen Attacken durch solche Hunde hat die britische Regierung verfügt, dass solche Tiere im nächsten Jahr nicht mehr verkauft und von Tierheimen nicht mehr vermittelt werden dürfen. Finden die Tiere in diesem Jahr kein neues Zuhause, müssen die jetzt noch in Tierheimen lebenden XL-Bullys eingeschläfert werden.