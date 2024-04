Bitte das Tamtam nicht übertreiben Ein Veteranentag für Deutschland. Hurra?

Das Votum war erwartbar klar, die Freude groß, Motto: Na, da hat man doch mal gemeinsam etwas hingekriegt und Deutschland einen Veteranentag beschert.

Ab sofort soll am 15. Juni den „Frauen und Männer in Uniform, die gedient haben, diejenigen die derzeit aktiv dienen und diejenigen, die in der Reserve bereitstehen“ (O-Ton Antrag der Ampel- und der Unions-Fraktionen) mehr als bisher „Respekt, Anerkennung und Würdigung für ihren Dienst“ gezollt werden.

Woran auch überhaupt nichts auszusetzen ist. Respekt, Anerkennung und Würdigung ist immer gut und kostet in der Regel auch nichts. Was ein Grund dafür ist, dass in die Veteranentagseuphorie etwas Essig gekippt gehört.