Bundesinnenministerin appelliert an Bevölkerung „Hören Sie auf Unwetterwarnungen!“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eindringlich dazu aufgerufen, Unwetterwarnungen ernst zu nehmen: „Hören Sie auf das, was an Warnmeldungen kommt!“ Das könne im Zweifelsfall Leben retten, erklärte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin.

Große Regenmengen sorgten am Pfingstwochenende im Saarland und in Rheinland-Pfalz für Überflutungen und Erdrutsche. Auch für Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst in einigen Teilen Deutschland erneut Warnungen vor heftigen Gewittern und lang anhaltenden Regenfällen herausgegeben.

Angesichts der weiterhin bedrohlichen Lage blieben die Hilfskräfte des Bundes wachsam, sagte Faeser und versicherte: „Wir werden mit allen verfügbaren Kräften helfen, wenn es notwendig wird.“

Nach ihren Worten waren allein am Wochenende im Saarland und in Rheinland-Pfalz rund 2500 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz sowie etwa 120 Bundespolizisten. Ihr Dank gelte darüber hinaus den Tausenden Helfern aus der betroffenen Region. (dpa)