Burnout oder Teilzeit Warum das Arbeitszeitmodell für Lehrer völlig überholt ist

Das in Deutschland vorherrschende Arbeitszeitmodell für Lehrkräfte ist „ungerecht, unflexibel, ineffizient und tendenziell überlastend“. Zu diesem Schluss kommt der Strategieberater und frühere Berliner Staatssekretär für Bildung, Mark Rackles (SPD), in einer Expertise, die er im Auftrag der Deutsche Telekom Stiftung erarbeitet hat. Am Donnerstag wurde das Papier veröffentlicht.