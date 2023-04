Caroline Ring über den massiven Zuzug der Vögel in die Städte „Ein Grünspecht hat das Finanzamt durchlöchert“

Frau Ring, wenn Ornithologen aus dem Ausland unsere Vogelwelt studieren wollen und nach dem bestmöglichen Ort fragen, hören sie oft den enthusiastischen Vorschlag: Fahren Sie doch nach Berlin! Was ist das, verkehrte Vogelwelt?

Jedes Jahr am ersten Mai-Sonnabend gehen Freiwillige auf Vogelsuche. Wer die meisten Arten sichtet, gewinnt. Das ist das Vogelrennen, die Birdrace. Vor drei Jahren war ich dabei, fuhr mit einem Freund nach Brandenburg, in Trebbin fingen wir an. Am Ende hatten wir 99 Arten, darunter Sommergoldhähnchen, Baumpieper und Grünschenkel, das war nicht schlecht. Aber die Team-Kollegin, die den ganzen Tag nicht aus Berlin herauskam, fand die meisten Vögel. Rund zwei Drittel aller Brutvogel-Arten, die in ganz Deutschland vorkommen, gibt es auch in Berlin.

Die Vögel ziehen also um in die Stadt. Sehnen sie sich nach Menschenmassen, dem Krach der Metropolen und innerstädtischem Verkehrsinfarkt?

Immer noch besser als ein Rapsfeld. Das ist, mit Vogelaugen betrachtet, eine Wüste. Ich saß im letzten Herbst bei den Tempelhof Sounds. Die Bässe dröhnten aus allen Boxen, und obendrüber sang eine Feldlerche, sie übertönte alles, das war wunderschön.

Eine Feldlerche gehört gewiss aufs Feld, aber nicht unbedingt aufs Tempelhofer.

Warum nicht? Feldlerchen sind Bodenbrüter. Und das Tempelhofer Feld ist viel besser als eins auf dem Land, wo gleich der nächste Traktor über ihr Nest fährt.

Dass es eine Zukunft gibt, erfahren wir in jedem Frühjahr von den Vögeln, nicht aus den Nachrichten. Das Leben lebt wieder, endlich! Ist die Feldlerche schon wieder da?

Ganz bestimmt. Ich komme mir am Ende jeden Winters vor wie ein Höhlenmensch, der endlich ins Freie tritt. Singdrosseln und Buchfink bin ich schon begegnet. Und dem Zilpzalp zu meiner großen Überraschung. Sonst hörte ich den immer erst später. Er singt, wie er heißt. Er sang schon im Garten meiner Großeltern.

Die meisten Menschen könnten nur fragen: Hörst du den Vogel da? Sie fragen: Hörst du den Zilpzalp? Beneidenswert.

Eine Umfrage unter 26.000 Erwachsenen aus vielen europäischen Ländern hat gezeigt, wie sehr das Wohlbefinden der Menschen von den Vögeln in ihrer Umgebung abhängt. Die glücklichsten waren jene, die viele verschiedene Vogelnachbarn hatten. Die Statistiker haben das auch gleich umgerechnet: Zehn Prozent mehr Vogelarten haben eine psychologische Wirkung wie eine zehnprozentige Gehaltssteigerung.

Zur Person Schon nach ihrem Buch „Botschafter des Lebens. Was Bäume in Städten erzählen“ schaute man anders auf Stadtbäume als zuvor. Jetzt hat sich die Evolutionsbiologin und Wissenschaftsjournalistin Caroline Ring, Jahrgang 1985, den Vögeln in unseren Städten zugewandt. Sie ist eine Geschichtenerzählerin. Statt bloß ornithologischer Fachberichte entwirft sie fein beobachtende Porträts von Begegnungen mit unserer Vogelwelt. Stadtvögel finden auch mal ein Korn, hier auf der Hand von Caroline Ring. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Auch wenn man nicht weiß, wer da gerade singt?

Auf jeden Fall. Was ich aber empfehlen kann, ist, jedes Jahr zwei neue Vogelstimmen zu lernen. Mit der richtigen App ist das ganz einfach. Vogelstimmen als Weckertöne sind auch nicht übel, aber von der Schwalbe rate ich ab.

Vielleicht eine Nachtigall? Sie sagen, Berlin ist nicht nur die Vogelhauptstadt Deutschlands, sie ist auch die unangefochtene Hauptstadt der Nachtigallen.

Vielleicht ist Berlin sogar die Nachtigallen-Hauptstadt der ganzen Welt. Selbst vorm Berghain, dem Club, erinnert eine Nachtigall die Feiernden zu jeder Tages- und Nachtzeit an ein etwas anderes Liedgut. In meiner Nachbarschaft wohnen mindestens fünf. Berlin hat mehr Nachtigallen als ganz Bayern. Und jedes Jahr werden es mehr, ungefähr sechs Prozent.

Ick hör dir trapsen: die Nachtigall. © dpa/Daniela Friebel

Sind sie schon da?

Das würde man hören. Die Nachtigallen kommen Mitte April, sie zählen zu den Langstreckenziehern. Die Berliner Nachtigallen kommen aus verschiedenen Orten in Ghana. Zuerst treffen die Männchen ein, gewöhnlich zwei Wochen früher. Meist wählen sie zum Singen wieder denselben Baum, denselben Ast ...

... aber eine neue Frau?

Nicht immer. Im Treptower Park wurde ein Nachtigallenpaar beobachtet, das traf sich neun Jahre lang im selben Brutgebiet, wie mir eine Expertin erzählt hat. Im zehnten war das Weibchen zuerst da und nahm sich umgehend einen Jüngeren.

Füüüüt füüüüt füüüüt füüüt. Nachtigall, männlich

Das ist keine romantische Geschichte.

Doch. Denn als der Ehe-Veteran doch noch eintraf, warf sie für ihn den Jüngeren aus dem Nest.

Aber lohnt es denn, für immer dieselbe Frau so komplizierte Lieder zu lernen? Kein Vogel, heißt es, kennt mehr Strophen als die Nachtigall.

120 bis 260 verschiedene sollen es sein. Aber am wichtigsten ist eine einzige Zeile: Füüüüt füüüüt füüüüt füüüt. Ziemlich simpel, aber unwiderstehlich für Nachtigall-Weibchen, wer das füüüüt richtig sauber vom Blatt singt, hat gute Karten.

Das heißt, das Weibchen wählt ihr Männchen danach aus, wie fehlerfrei es singt? Wie pedantisch.

Ganz im Gegenteil. Wer richtig singt, ist auch sonst gut in Form. Das ist genetisch gekoppelt.

Und der Krach der Stadt stört den Sänger nicht?

Nein, wohl nicht. Wahrscheinlich sind die urbanen Dissonanzen für ihn eine musikalische Herausforderung. Nachtigallen singen in der Stadt einfach lauter.

So kleine Körper und dabei diese Stimme, unglaublich.

Ornithologen zählen die Nachtigallen zu den KBV. Das heißt „kleine braune Vögel“. Aussehen ist eben nicht alles.

Berlin sucht den Superstar, hier im Bahnhof Alexanderplatz. © Stefan Jacobs/ Tagesspiegel/Stefan Jacobs/ Tagesspiegel

Halten wir mal fest: Was wir im Frühjahr hören, was für uns den Frühling selbst verkörpert, sind ausschließlich Männerstimmen. Und die zweite Hälfte der Vogelheit ist stumm?

Insofern es das Kunstlied betrifft: ja.

Man sollte meinen, die Nachtigall belegt unangefochten Platz Eins als musikalischster aller Vögel?

Für den Komponisten Heinz Tiessen war die Amsel zweifelsfrei der „musikalisch höchststehende aller Singvögel.“ Nachtigallen seien bloß Sänger, aus der Amsel aber spräche die Komponistin selber, sie sei voller unerschöpflicher und zudem prägnant platzierter Einfälle. Die Expertin, mit der ich auf Nachtigallensuche war, meinte, die Amsel ist ein Jazzerin.

In Ihrem Buch besuchen Sie jeweils einen Vogel in einer deutschen Stadt, mit der ihn eine besondere Geschichte verbindet. Für die Amsel sind Sie nach Bamberg gefahren. Warum Bamberg?

Die Amsel ist das sinnfälligste Beispiel für die Urbanisierung der Vogelwelt, denn es ist noch nicht lange her, da war sie ein scheuer Waldvogel, den man nicht einmal im Wald zu Gesicht bekam, nur hörte.

Noch vor Drossel, Fink und Star: die Amsel. © picture alliance / dpa/Tim Brakemeier

Kommt daher vielleicht die Magie des deutschen Waldes? Man musste sich früher schon fast verlaufen haben, um diese Töne zu vernehmen?

Ich halte das für gut möglich, ja. Dann zog dieser scheue Vogel, dieser Jazzer der tiefsten Waldeinsamkeit, um in die Städte, und in Bamberg wurde das zum ersten Mal dokumentiert. Schon 1820 wurden Amseln in Bamberg beim Brüten beobachtet, aber noch über zehn Jahre später erschienen Vogelkunden, die sie als scheuen Waldbewohner beschreiben.

Aber warum wechselten die Amseln den Wohnort?

Es könnte am Umbau der Wälder im 19. Jahrhundert gelegen haben, die wilden Kirschbäume verschwanden. In Bamberg gab es viele innerstädtische Gärtnereien, die Stadt wurde nicht nachverdichtet wie anderswo, der englische Park war für die Vögel wie eine Brücke in die Stadt.

Anfangs waren Parks und Gärten der Stadt wohl nur Winterquartier?

Genau. Aber irgendwann blieben sie ganz. Ein Kirschbaum direkt vorm Nest, das bietet kein Wald. Und dazu die Regenwurmdichte in Städten! Amseln lieben Regenwürmer. Einer Brüsseler Untersuchung zufolge bilden Regenwürmer in Städten die zweitgrößte Biomasse. Wissen Sie, welcher Vogel der häufigste in Deutschland ist?

Die Amsel?

Das ist wirklich so, die Stadtamsel natürlich. Waldamseln sind inzwischen in der Minderzahl.

Ist das noch ein und derselbe Vogel, oder muss man inzwischen von zwei verschiedenen Arten sprechen?

Wahrscheinlich irgendetwas dazwischen, Artentstehung ist ja ein dynamischer Prozess. Stadtamseln singen höher als ihre Brüder und Schwestern im Wald, sie haben auch kürzere Schnäbel. Und sie sind viel stressresistenter.

Woher weiß man das?

Aus Experimenten mit frisch geschlüpften Stadt- und Waldamseln. Die Waldamseln waren viel ängstlicher. In den 1970er und 1980er Jahren fing ein polnischer Vogelforscher Waldamseln ein, um sie in den noch amselfreien Städten Olsztyn und Bialystok anzusiedeln. Die verschreckten Waldvögel bauten keine Nester, legten keine Eier.

Aber zehn Jahre später hatte er doch Erfolg?

Darum gibt es heute in Kiew Amseln. Diesmal hatte Ryszard Graczyk Stadtamseln eingefangen, die Vögel sagten sich „Stadt ist Stadt“ und bildeten die Kiewer Amsel-Avantgarde.

Grünspecht, leider ausgestopft: Sein Artgenosse durchlöcherte das Finanzamt Mainz. © Sebastian Gabsch PNN/Sebastian Gabsch PNN

Städte verändern sich, nicht zuletzt durch die Fassadendämmung. Zu den größten Befürwortern der WDVS - der Wärmedämmverbundsystemen – gehören die Spechte, Sie haben das in Mainz beobachtet ...

... am Finanzamt. Ein Grünspecht hat das Finanzamt durchlöchert und zwei benachbarte Behörden gleich mit.

Warum macht er das? Er findet doch unter dem ganzen Schaumstoff keine Würmer, hoffentlich.

Das habe ich mich anfangs auch gefragt. Aber der Specht-Experte, den ich in Mainz begleitet habe, sagte, der Specht klopfe auch ohne Belohnung. Er muss klopfen, das ist sein biologisches Programm.

Es gibt Hauptverdächtige: Katzen. Caroline Ring über die mutmaßlichen Killer der Haubenlerchen

Und beim WDVS ist das klangliche Erfolgserlebnis auch viel größer als bei einer Eiche, man könnte auch von gesteigerter Erfahrung der Selbstwirksamkeit sprechen?

1995 musste in den USA der Start des Spaceshuttles „Discovery“ verschoben werden, weil Goldspechte mehr als 70 Löcher in seinen nagelneuen Isolierschaum gehämmert hatten. Manche Löcher waren zehn Zentimeter tief. Also musste das Spaceshuttle wieder runter von der Startrampe.

Bekommt der Specht vom ewigen Klopfen keine Gehirnerschütterung?

Erstaunlicherweise nicht. Vogelhirne sind ohnehin kleine Wunder.

Zu den klügsten Vögeln gehören Tauben und Krähen, die klingen eher nicht wie der Frühling, aber dafür nach Großstadt. In Leipzig haben Sie eine ganz besondere innerdeutsche Grenze erforscht, die Krähen-Hybridzone. Wer wohnt da?

Die Hybridkrähe. Alle Krähen westlich des Streifens sind schwarz, alle weiter östlich sind grau-schwarz. In Berlin haben wir die typische Ostkrähe, die Nebelkrähe, aber in Leipzig leben Nebelkrähe und Rabenkrähe nebeneinander. Und wenn beide Nachwuchs bekommen, ist das die Hybridkrähe. Sie müssen vor vielen tausend Jahren gemeinsame Vorfahren gehabt haben. Und dann trennten wohl die Gletscher der Eiszeit die Krähen.

Trümmervogel: Die Haubenlerche konkurrierte mit den GIs um den Soundtrack der Nachkriegszeit. © dpa/Marijan Murat

Es gibt auch Stadtvögel, die verschwinden einfach und keiner weiß warum. Als Deutschland 1945 in Trümmern lag, sangen überall die Haubenlerchen. Es muss ein seltsam berückender Soundtrack zur Stunde Null gewesen sein.

Es klingt wie „dititrieh“. Man nannte sie damals schon Trümmervogel. Die Haubenlerche ist eigentlich sehr anspruchslos, sie brütete selbst auf Dachziegeln und Verkehrsinseln. Doch ihre Zahl ist in den vergangenen dreißig Jahren um 99 Prozent eingebrochen, europaweit.

Und keiner weiß, wer Schuld ist?

Es gibt Hauptverdächtige: Katzen. Das baden-württembergische Walldorf hat im letzten Frühjahr einen strengen Katzen-Lockdown verhängt, um die drei letzten Haubenlerchenpaare zu schützen. Mit Erfolg. Die Zahl der Vögel hat sich am Ende der Saison nahezu verdoppelt.

Also wäre ein landesweiter Katzen-Lockdown im Frühjahr die Lösung?

Das könnte sein. Aber er ist wohl kaum mehrheitsfähig, leider.

Auch wenn der Sommer kommt, hören wir das. Ja, man könnte sagen: Ohne dieses Sirren in der Luft kein Sommer. Sind das Mauersegler oder Schwalben?

In der Stadt immer Mauersegler, die schlüpfen zum Brüten in Mauerspalten. Schwalben brauchen Lehm zum Nesterbau, Schwalben klingen auch ganz anders.

Ein Opfer der Gentrifizierung: Wegen Sanierung und Dämmung hat der Mauersegler wie so viele Menschen Probleme bei der Wohnungssuche. © Klaus Roggel

Mauersegler haben bei uns ein paar schwere Jahrzehnte hinter sich. Sie haben in Weimar eine Frau besucht, die in den 1990er Jahren sehr traurig wurde, bis sie den Grund bemerkte: Die Mauersegler waren weg, fast. Woran lag das?

Am Wiederaufbau Ost. Für 1999 rief man Weimar zur Kulturhauptstadt Europas aus, zuvor wurde die Stadt saniert. Und die Mauersegler – sie kehren immer an den gleichen Ort zurück - fanden plötzlich ihre Zuflucht nicht mehr. Immer mehr Dachstühle waren saniert. Das ist so, als wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen, und ihre Tür ist zubetoniert.

Konnten sie sich keine neue Herberge suchen?

Dazu haben Mauersegler keine Zeit, sie verbringen gerade mal knappe drei Monate bei uns. In der kurzen Zeit bauen sie ihr Nest, legen Eier und ziehen ihren Nachwuchs groß. Da ist kein Raum für Kompromisse. Erst vor wenigen Jahren haben Forschungen bestätigt, was lange vermutet worden war: Mauersegler verbringen fast ihr ganzes Leben im Flug. Sie schlafen im Flug, paaren sich im Flug, sammeln Futter im Flug. Nur zum Brüten müssen sie runter, und dann ist die Tür zu!

Konnte die Weimarerin den Mauerseglern helfen?

Helga Brunnemann hatte bald ein ganzes Mauersegler-Nistkastenbauer-Kommando unter ihrem Oberbefehl. Denn Abhilfe ist nicht schwer. Man braucht nur in der Nähe der alten Einfluglöcher Nistkästen anzubringen. In Weimar wagt, glaube ich, keiner mehr, einen Dachstuhl zu sanieren ohne an die Mauersegler zu denken. Jetzt klingt der Sommer in Weimar wieder wie früher.