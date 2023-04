Cathy Hummels im Interview „Ich werde dafür angefeindet, dass ich mit meinem Sohn auf die Hüpfburg gehe“

Frau Hummels, als Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin folgen Ihnen auf Instagram fast 700.000 Menschen. Sie nutzen diese Reichweite, um auf das Thema Depressionen aufmerksam zu machen. Dazu organisieren Sie auch Retreats. In diesem Zusammenhang schrieben Sie, dass Licht und Sonne helfen könnten – und bewarben dabei eine Sonnenbrille mit rosa Strasssteinen. Die Deutsche Depressionsliga reagierte „entsetzt“, ein Shitstorm folgte. Machen Sie Profit mit dem Leid von Menschen?

Seit ich 15 bin, leide ich an Depressionen. Ich instrumentalisiere meine Krankheit nicht. Es war der schlimmste Shitstorm meines Lebens, weil es um mein Leiden ging. Ich wollte Awareness und Reichweite. Das hätte ich anders und besser kommunizieren müssen. Man sollte nicht in einem Post auf Fashion und mentale Gesundheit gleichzeitig eingehen. Für mich machen meine Postings Sinn, aber für manch andere, die mich nicht wirklich kennen, nicht. Da kann man Dinge falsch interpretieren. Mode half mir schon immer, mich mental besser zu fühlen.

