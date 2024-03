„Das Beste, was mir passieren konnte“ Wie man an einer schweren Krankheit wachsen kann

Florian Hetz war 26 Jahre alt, als er mit einer lebensbedrohlichen Enzephalitis, einer Gehirnentzündung, im Krankenhaus landete. An die Zeit in der Klinik kann er sich nur bruchstückhaft erinnern; teilweise weiß er nur aus Erzählungen, wer ihn damals besucht hat. Denn die Entzündung griff sowohl sein Kurz- als auch sein Langzeitgedächtnis an. Auch heute, 17 Jahre später, leidet er noch immer an Gedächtnisproblemen.

Doch obwohl ihn der Infekt das Leben hätte kosten können, sagt Hetz: „Die Enzephalitis war wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte.”