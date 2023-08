Das Ende der Flugscham Wir Deutschen, die Klimakiller

Am Tag vor unserer Abreise in den Urlaub wurde der Flughafen in Hamburg von Klimaaktivisten blockiert. Mich machte das nervös, obwohl wir von Berlin fliegen wollten. Freunde von Freunden hatten wegen der Blockade ihren Anschlussflug verpasst. Würden die Klimaaktivisten auch den unseren Reisetag für eine Aktion nutzen?