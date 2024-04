Das Grundgesetz, der Pflegenotstand und ich Ist die Würde des Menschen unantastbar, Frau Gürtler?

Für mich bedeutet der erste Artikel im Grundgesetz ganz viel, weil ich ihn mit meiner Person, aber auch mit meinem Beruf assoziiere. Ich bin Pflegefachperson bei einem ambulanten Pflegedienst in Berlin-Biesdorf. Jeden Tag fahre ich von Patient:in zu Patient:in und erledige unterschiedliche Aufgaben: Tabletten verteilen, Thrombosestrümpfe anziehen, Verbände wechseln und viel mehr. Kurz gesagt, führe ich zu einem großen Teil Leistungen aus, die ärztlich angeordnet werden müssen.

Würde spielt in der Pflege eine große Rolle, weil unsere Tätigkeit die Würde des Menschen berührt. Eine unserer Kernaufgaben ist zum Beispiel die Körperpflege. Dabei greifen wir stark in die Intimsphäre ein und berühren damit auch die Würde der Menschen. Aber auch in Anamnese-Gesprächen oder im Umgang mit vertraulichen Daten ist es notwendig, den Menschen einen Schutzraum zu bieten.

Die Würde meiner Patient:innen zu achten und zu respektieren, ist eine große Herausforderung in unserem Beruf, weil wir mit vielen Hürden zu kämpfen haben. Aufgrund von Personalknappheit können wir zum Beispiel Patient:innen nicht immer so versorgen, wie wir es für deren Genesung als notwendig betrachten. Wir können nicht immer bereit sein, wenn sie ein Problem haben – dadurch beschneiden wir ihre Würde.

Fehlendes Mitspracherecht

Ich habe mehrere Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet und da habe ich viele ethische Konflikte erlebt. Ich musste in meinem Beruf Dinge tun, die aus meiner Sicht nicht der Würde der Patient:innen entsprochen haben.

Zur Person Lina Gürtler ist ausgebildete Pflegefachperson und studiert berufsbegleitend Pflegewissenschaften an der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Die 26-Jährige ist bei dem ambulanten Pflegedienst Meissner und Walter angestellt, vorher arbeitete sie auf der Intensivstation der Charité Berlin. Außerdem engagiert sie sich als Koordinatorin der Lenkungsgruppe „Junge Pflege“ beim DbfK, dem Berufsverband für professionelle Pflegende. Lina Gürtler © Johannes Wünscher

Ich finde es zum Beispiel schwierig, wenn seitens des medizinischen Personals der Wunsch existiert, dass eine Therapie fortgeführt wird – auch wenn die Betroffenen und manchmal sogar die Angehörigen sich stark dafür einsetzen, dass sie in Ruhe und Würde sterben dürfen.

Als Pflegefachperson habe ich keine Befugnis, bei der Behandlung mitzuentscheiden oder den Therapieverlauf mitzugestalten. Das beschränkt den Einsatz meiner Fähigkeiten und Kompetenzen, denn wir Pflegekräfte können im Laufe des Sterbeprozesses und auch während der Genesung sehr gute Arbeit leisten und für die Menschen da sein.

Ich muss die Therapie und Behandlung, für die die ärztlichen Kolleg:innen sich entscheiden, aber mittragen, auch wenn ich es eigentlich nicht vertreten kann. Wenn die Würde von Patient:innen verletzt wird, fühle ich mich auch in meiner eigenen Würde angegriffen.

Beschränkung der eigenen Würde

Mir selbst wird auch nicht immer die Würde entgegengebracht, die ich verdiene, da unser Beruf zu wenig wertgeschätzt wird. Unsere Expertise umfasst so viel mehr als nur körperliche Tätigkeiten, es geht auch um seelische und Betreuungsleistungen. Wir können Menschen dabei unterstützen, sich wieder selbst versorgen zu können. Diese Kompetenz und ihr Wert wird beim Pflegeberuf selten gesehen.

Außerdem finde ich es schwierig, dass Pflegefachpersonen für Weiter- und Fortbildungen kämpfen müssen. Uns wird oft gesagt, dass wir sie nicht besuchen können, weil die Personalsituation schlecht sei. Dadurch wird wiederum die Qualität der Pflege reduziert. Weil ich in meinem Entwicklungswunsch eingeschränkt werde, wird meine Würde stark beschnitten.