Das Grundgesetz, mein Glauben und ich Ist die Religionsausübung frei, Herr Königsberg?

„Letztendlich, wenn wir über die Freiheit zur Religionsausübung sprechen: Ja, die ist im Grundgesetz gewährleistet, auch für uns Juden. Wir werden sogar aktiv vom Staat geschützt, vor den Berliner Synagogen steht die Polizei, die Synagoge in der Oranienburger Straße ist darüber hinaus durch massive Poller, Absperrgitter und anderes auch vor massiven Angriffen geschützt.

Das mag zweischneidig sein, das Wissen, einer Religion anzugehören, deren Gläubige derart massiv geschützt werden müssen, aber uns gibt das vor allem ein Gefühl der Beruhigung in der Synagoge. Der Weg dorthin und wieder zurück ist ungleich gefährlicher.

Aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Unproblematisch ist es an den Schulen für die Schüler, weil in den Verordnungen für Unterrichtsbefreiungen sind alle jüdischen Feiertage aufgeführt. Die Schüler können also freinehmen. Hier besteht ein Rechtsanspruch.

Ein Problem gibt es zum Beispiel bei Rosch ha-Schana und Jom Kippur, bei den höchsten Feiertagen, das Neujahrsfest und das Versöhnungsfest. Im Berufsleben ist es für die meisten so, dass sie von vornherein für diese Feiertage Urlaub anmelden. Das erspart dann jede Debatte, ob sie freigestellt werden für diesen Tag oder nicht. Sie müssen wissen, an Feiertagen herrscht Arbeitsverbot in unserem Glauben.

Zur Person Sigmount A. Königsberg wurde 2017 vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin hat zum Antisemitismusbeauftragten berufen. Er ist damit Ansprechpartner für Gemeindemitglieder und Berliner Bürger, die sich antisemitischen Attacken und Diskriminierungen ausgesetzt sehen. Zu seiner Berufung sagte der Gemeindevorsitzende: „Durch seine langjährige Tätigkeit in der Gemeinde kennt Herr Königsberg die Sorgen und Nöte unserer Gemeindemitglieder.“

Wenn man sich auf das Berliner Feiertagsgesetz beruft, ist einem nicht wirklich geholfen. Es besagt, dass man nur für den Gottesdienst freigestellt wird, und auch nur dann, wenn dem keine unabweisbaren dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen.

In der Mitte Berlins: die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße. © Doris Spiekermann-Klaas TSP

Nun beginnt aber schon der Morgengottesdienst an Rosch ha-Schana morgens um acht Uhr, das geht bis 15 Uhr am Nachmittag. Fast alle christlichen Feiertage dagegen sind selbstverständlich komplett als arbeitsfrei aufgeführt. Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Weihnachten. Nichtreligiöse Feiertage sind der 8. März, der 1. Mai und der 3. Oktober.

Richtig Probleme gibt es, wenn zum Beispiel Prüfungsämter an den Universitäten Prüfungstermine auf jüdische Feiertage legen. Einsprüche von Studierenden wurden da wiederholt abgewiesen, so nach dem Motto: Entweder du kommst oder du bist durchgefallen. Noch einmal, für Gläubige besteht an diesen Feiertagen ein Arbeitsverbot, das auch weit über den hier üblichen Begriff von Erwerbsarbeit hinausgeht.

Stellen Sie sich vor, wir dürfen dann zum Beispiel kein Licht anmachen, kein Feuer, keine Kerze entzünden. Und deshalb auch keine Lichtschalter betätigen. Es heißt: Man darf nicht erschaffen, also auch keinen Funken im Lichtschalter. So weit geht das, das ist wirklich sehr streng.

Die Lage bei den Prüfungsämtern bessert sich allmählich in unserem Sinne. Aber dennoch bleibt festzustellen, die vom Grundgesetz dem Staat auferlegte Freiheit zur Religionsausübung wird an dieser Stelle von der staatlichen Institution Universität nicht selbstverständlich gewährleistet.

Wir sind jetzt seit einigen Jahren darüber im Austausch mit den Universitäten. Ein Umdenkprozess ist im Gange, man hat angefangen, darauf Rücksicht zu nehmen.“