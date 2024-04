Das Grundgesetz, mein Körper und ich Können Sie sich frei entfalten, Frau Olszowka?

„Der zweite Artikel des Grundgesetzes wird für mich als körperbehinderte Person nicht eingelöst. Ich kann meine Persönlichkeit nicht frei entfalten, da es in unserer Gesellschaft zu viele Barrieren verschiedenster Art gibt.

Bei meiner Geburt habe ich Sauerstoffmangel erlitten und habe dadurch eine Behinderung, die sich Tetraparese nennt. Das ist eine Lähmung aller vier Extremitäten. Außerdem habe ich eine leichte Spracheinschränkung. Ich lebe selbstständig in meiner eigenen Wohnung, dank einer 24-Stunden-Assistenz, die mich durch meinen Alltag begleitet.

Zur Person Paloma Olszowka hat seit ihrer Geburt eine Behinderung namens Tetraparese, eine Lähmung aller Gliedmaßen. Deswegen nutzt sie einen Rollstuhl und hat eine 24-Stunden-Assistenz. Die 30-Jährige arbeitet beim Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (BVKM) im Projekt „Bildungs-Tandem INKLUSIV“ sowie als Schreibpädagogin und Schreibcoach. In den sozialen Medien setzt sie sich als „Paloma in Action“ für mehr Inklusion und Verständnis ein.

Jeder Mensch will gesehen werden und sich entfalten – aber für Menschen mit Behinderung ist das so viel schwerer. In betreuten Einrichtungen ist vor allem Personalmangel ein Problem. Wenn in den Heimen kein Personal da ist, dann kommen behinderte Menschen nicht einmal aus dem Bett. Sie können ihre Freizeit dann nicht genießen. Wir brauchen dringend mehr Personal in der Pflege, um Artikel 2 gerecht zu werden.

Überall Hürden und Stufen

Mir hilft meine 24-Stunden-Assistenz sehr dabei, mich in meinem Leben zu entfalten. Dennoch stoße ich tagtäglich auf Hindernisse. Es gibt überall Stufen und Hürden, die meine Mobilität einschränken.

Ich kann zum Beispiel nicht einfach in die Disco gehen, wenn ich das möchte. Viele Jahre habe ich mir außerdem eine Ausbildung als Schreibpädagogin gewünscht, konnte aber aufgrund mangelnder Barrierefreiheit nie teilnehmen. Durch Corona fand die Ausbildung dann online statt – was mir die Teilnahme endlich ermöglicht hat.

Auch in vielen anderen Bereichen ist mein Leben oft ein Kampf. Für eine regelmäßige Genehmigung meiner Assistenz oder eines neuen Rollstuhls muss ich ständig neue Anträge stellen. Jeden Blödsinn muss ich mir extra erkämpfen. Dabei schauen die Behörden oft nicht auf die Menschen hinter den Anträgen, sondern sehen nur, was man angekreuzt hat. Auch ich habe ein Recht auf ein aktives Leben und ein Recht darauf, ernst genommen zu werden.

Vor allem staatliche Behörden wären in der Pflicht, den Artikel 2 des Grundgesetzes auch im Alltag umzusetzen. Dazu müssten die Mitarbeitenden in den Behörden und Krankenkassen dafür sensibilisiert werden, wie es ist, eine Behinderung zu haben. Wenn diese Menschen einmal selbst in einem Rollstuhl sitzen würden, könnten sie sich besser in mich hineinversetzen.

Barrieren in den Köpfen

Am verletzendsten sind aber für mich die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Es schränkt mich ein, dass ich mich im Alltag ständig beweisen und erklären muss und regelmäßig diskriminiert werde. Ärzte kommunizieren zum Beispiel oft nur über meine Pflegeperson mit mir.

Viele Leute halten meine Pflegeperson auch für meinen Vormund und mich für geistig eingeschränkt. Sie nehmen mich nicht ernst. Manche Menschen legen einfach auf, wenn sie mich am Telefon schlecht verstehen. Wir brauchen bereits in den Schulen mehr Aufklärung zum Umgang mit Menschen mit Behinderung, um Vorurteile aufzulösen.

Ich kämpfe jeden Tag, um Berührungsängste abzubauen und unsere Gesellschaft mitzugestalten. Auch wenn ich das als Berufung empfinde, bleibt es ein Kampf.