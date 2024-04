Das Grundgesetz, meine Bilder und ich Ist die Kunst frei, Frau Abdollahi?

Ich kam während der Proteste im Iran nach Deutschland. In Teheran wurde ich bei Demonstrationen auf der Straße angeschossen, verprügelt und beinahe festgenommen. Meine Wut über das, was da passiert, verarbeite ich in meiner Kunst.

Meine Kunst war schon immer politisch. Im Iran war es deshalb schwer für mich, meine Werke zu veröffentlichen. Galeristen sagten, sie könnten meine Arbeit nicht ausstellen, das sei zu gefährlich. Sie könnten sie höchstens in einer geschlossenen Ausstellung zeigen, aber das kommt für mich nicht infrage. Statt meine Kunst zensieren zu lassen, zeige ich sie lieber gar nicht.

Auf der schwarzen Liste

Ich habe Theaterwissenschaften studiert. Die Jahre an der Uni waren die härtesten für mich, zum Beispiel wurde unsere Theatergruppe verboten. Wir hatten monatelang geprobt und wir durften nicht an einem Festival teilnehmen, weil man die Haut und die Füße unserer Ballerina sehen konnte.

Zur Person Ghazal Abdollahi ist eine Künstlerin aus Teheran. Sie hat Theaterwissenschaften studiert, wegen ihres politischen Aktivismus jedoch nie ihren Abschluss machen können. Vor anderthalb Jahren kam die 29-Jährige aus dem Iran nach Frankfurt. Seit einem halben Jahr lebt sie in Berlin. Ghazal Abdollahi © Ghazal Abdollahi

Mein Vater ist Filmemacher, Regisseur und Autor, er wurde auf die schwarze Liste gesetzt. So wie ich dann auch. Im Iran kann niemand arbeiten, der anders denkt als die Regierung. Nur ein ausgewählter, regierungsnaher Kreis an Menschen kann ohne Hindernisse seiner Arbeit nachgehen.

Als ich den Iran verlassen habe, war meine Mutter im Gefängnis. Sie ist Fotografin, Journalistin und eine leidenschaftliche Frauenrechtsaktivistin. Sie war drei Jahre lang im Gefängnis, mittlerweile ist sie wieder frei. Die Gründe für ihre Verurteilung waren erdichtet. Offiziell ging es um Korruption, Auflehnung gegen die Regierung, Propaganda, solche Dinge. Eigentlich ging es aber darum, sie aus dem Weg zu schaffen.

Zu der Zeit stand unsere Familie unter konstantem Druck von der Regierung. Wenn eine Person im Iran im Gefängnis ist, drohen sie ihr mit der besten Sache, die sie finden können – und das sind ihre Kinder. Meine Eltern sagten irgendwann, es wäre besser, wenn ich den Iran verlassen würde. In Deutschland könne ich nützlicher sein, meine Energie und meine Kontakte nutzen, um weiterzukämpfen. Ohne mich als Druckmittel kann auch meine Familie im Iran weiter gegen die Regierung protestieren.

Porträts auf Kaffeefiltern

Vor fünf Jahren, als ich noch im Iran war, wollte ich ein politisches Fotoprojekt starten. Aber weil ich niemanden gefunden habe, der sich traute mitzumachen, bin ich zur Malerei übergegangen. Ich habe angefangen, Porträts von inhaftierten Frauen auf Kaffeefilter zu malen.

Ghazal Abdollahi skizziert Frauen im iranischen Gefängnis auf Kaffeefilter. © Ghazal Abdollahi

Im Iran konnte ich das Projekt nicht ausstellen. Als ich nach Deutschland kam, war die erste Galerie, die ich kontaktiert habe, begeistert von meiner Arbeit und hat sie ausgestellt. Da spürte ich, was Künstlern im Iran entgeht. Es ist frustrierend, ständig abgelehnt zu werden. Es ist grausam.

Meine Familie hat mir den Mut gegeben, immer frei zu sprechen und meine Meinung zu sagen. Hier in Deutschland kann ich es endlich tun. Trotzdem merke ich, dass ich mich manchmal selbst zensiere. Ich denke: Wenn ich dies sage, wenn ich jenes auf Social Media poste, dann kommen sie und verhaften mich. Aber hier bin ich sicher. Hier kann ich meine Meinung sagen und mein Leben gerät nicht in Gefahr.

Ich denke jeden Tag darüber nach, in den Iran zurückzukehren. Aber ich weiß – wie alle Aktivisten –, dass, wenn ich zurückgehe, ich noch am Flughafen festgenommen werde.