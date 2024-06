Das Vetternwirtschaftsministerium Was folgte aus der Graichen-Affäre?

Wochenlang stand Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wegen seines Staatssekretärs im vergangenen Jahr in der Kritik. Die Vorwürfe gegen Patrick Graichen: Vetternwirtschaft bei Posten- und Fördergeldervergabe. Erst durch seine Entlassung konnte er weiteren Schaden abwenden. Doch hat der Fall zu einem Umdenken geführt?

1 Der Fehler zu viel

Am 17. Mai 2023 zieht Robert Habeck die Reißleine. „Menschen machen Fehler, jeder und jede von uns“, sagt der Wirtschaftsminister auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Doch es sei bei seinem Staatssekretär Patrick Graichen sei es nicht bei einem Fehler geblieben. Die „Compliance-Brandmauer“ habe Risse bekommen, sagte Habeck über Graichen und versetzte ihn in den einstweiligen Ruhestand.

Wochenlang hatte es zuvor an Graichen, dem Architekt der Energiewende und des umstrittenen Heizungsgesetzes, Kritik gegeben. Gemeinsam mit zwei anderen Mitgliedern hatte Graichen in einer Findungskommission für einen Aufsichtsratsposten in der Deutschen Energie-Agentur (dena) für seinen Trauzeugen Michael Schäfer votiert. Seine Befangenheit hatte Graichen erst später offengelegt.

Patrick Graichen, Staatssekretaer im Bundesministerium fuer Wirtschaft und Klimaschutz, aufgenommen im Rahmen der Vorstellung des ersten Jahresgutachtens der Wissenschaftsplattform Klimaschutz in der Bundespressekonferenz. Berlin, 18.02.2022. © picture alliance / photothek/Janine Schmitz

Trotz massiver Kritik stellte sich Habeck zunächst vor Graichen und verteidigte ihn bei Anhörungen im Bundestag. In einer internen Prüfung wurde aber klar, dass Graichen auch Projekte des Berliner Landesverbandes des BUND für finanziell förderwürdig eingestuft hatte – obwohl seine Schwester Verena Graichen dort Vorstandsmitglied war. Für Habeck war dies „der eine Fehler zu viel“.

2 Die Lehren

Der Fall Graichen bleibt im Frühsommer 2023 nicht die einzige Belastung für das Wirtschaftsministerium. Auch Staatssekretär Udo Phillip wird von der Opposition ins Visier genommen, weil er sein Privatvermögen in mehrere Fonds investiert hatte. Weil er gleichzeitig für die Anschubfinanzierung junger Unternehmen im Rahmen der Startup-Strategie verantwortlich war, sahen Kritiker einen möglichen Interessenskonflikt. Die einzelne Förderung erfolgte jedoch auf Entscheidung der Fachebene.

Der Fall Graichen blieb nicht die einzige Belastung für Wirtschaftsminister Robert Habeck. © REUTERS/MICHELE TANTUSSI

Ein Jahr später gibt man sich im Wirtschaftsministerium jedoch geläutert. „Unsere Regeln überprüfen wir stetig“, teilt eine Sprecherin mit. So sei ein „hausinterner Leitfaden für das Erkennen und den Umgang mit möglichen Interessenskonflikten“ erarbeitet worden. Dieser sei den Mitarbeitenden aktiv kommuniziert worden, so die Sprecherin. „Zusätzlich wurde ein Referat als zentraler Ansprechpartner für Compliance-Fragen eingerichtet.“ Beratungen für mögliche Interessenskonflikte seien zudem ausgeweitet worden.

3 Die Kritik

„Nach dem Fall Graichen hat sich leider nichts geändert“, sagt Timo Lange vom Verein „Lobbycontrol“. Dort hält man die Transparenz- und Kontrollregeln gerade für Minister, Staatssekretäre und Abteilungsleiter weiterhin für viel zu lasch. Lang verweist auf die Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen den inzwischen entlassenen Abteilungsleiter im Verkehrsministerium, Klaus Bonhoff. Oder der Fall einer Referatsleiterin aus dem Finanzministerium, die Superreichen Tipps zur Steuervermeidung gab.

„Das System der Selbstkontrolle reicht nicht aus“, sagt Lange. Er fordert die Schaffung einer unabhängigen Prüfstelle. Solch eine Behörde für Transparenz im öffentlichen Leben gebe es beispielsweise in Frankreich und habe dort umfangreiche Befugnisse, um mögliche Interessenskonflikte aufzudecken.

„Außerdem sollten hochrangige Entscheidungsträger bei Amtsantritt eine Interessenserklärung abgeben, die Auskunft über finanzielle Beteiligungen gibt“, fordert Lang. Ein Jahr nach der Causa Graichen klingt er aber wenig zuversichtlich: „Leider sehen wir keine grundlegenden Initiativen der Ampel, um Interessenskonflikte mit einem gesetzlichen Rahmen einzudämmen.“