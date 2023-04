Der Autoirrsinn von Los Angeles Wie eine USA-Reise meine Wut auf Tempolimit-Gegner erledigte

In Los Angeles gibt es Straßen, die pro Fahrtrichtung sieben Spuren haben. Auf denen schieben sich von früh bis spät, dicht an dicht Autos vorwärts. An Kreuzungen flirrt der Boden in der Auspuffhitze, wenn rote Ampeln die glitzernde Armee aus Blech zum Warten zwingen. Viele Kreuzungen sind überbaut von Highway-Zu- und Abfahrten. Es ist eine monströse Szenerie. Die Autos sehen nicht aus, als warteten sie einfach nur auf Grün. Sie sehen aus, als ritten sie gleich in eine Endzeitschlacht.