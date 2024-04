Der Fall des Künstlers Ed Piskor „Ich wurde von Internet-Mobbern ermordet“

Fünf Seiten. So lang ist der Abschiedsbrief, den Ed Piskor am Morgen des 1. April 2024 auf seinem Facebook-Account veröffentlicht hat. „Ich bin hilflos gegen einen Mob dieses Ausmaßes“, hat er in den Begleittext zum Brief geschrieben. „Bitte verbreitet meine Sicht der Dinge.“ Und dann der japanische Abschiedsgruß „Sayonara“.