Der Glamour der Werktätigen Ein Kinofilm zeigt die Modewelt der DDR

Aelrun Goette war auf dem Cover des Modemagazins Sibylle und modelte für das Modeunternehmen VHB Exquisit. In ihrem aktuellen Film geht es um die 18-jährige Suzie. Die ist von der Schule geflogen und muss in die sozialistische Produktion. Der Fotograf Coyote macht heimlich ein Foto von Suzie, dass in der Sibylle veröffentlicht wird. Diese Aufnahme katapultiert die junge Frau in eine glamouröse Welt. Ein Gespräch mit der Regisseurin und Drehbuchautorin über die Freiheit an unerwarteten Orten und warum heute Geschichten aus dem Osten wichtiger sind als je zuvor.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden