Der goldene Herbst ist eine Illusion Und wir verbrennen uns am Pumpkin Spice Latte

Wenn das Wetter, immerhin eines der belanglosesten Smalltalk-Themen Nummer eins, anerkanntes Stadtgespräch ist, dann muss es ernst sein: Man beklagt sich dieser Tage gern lautstark über den Herbst, der einfach nicht das sein will, was wir offenbar alle wollen. Erst meckerte man darüber, dass der Sommer 2023 einfach nicht gehen will – Anfang Oktober sollte man nicht mehr ohne zu frieren im T-Shirt durch die Gegend laufen können, verdammt noch mal!