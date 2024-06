Der Name Karstadt soll verschwinden Können sie doch nicht machen!

Es gibt Namen, die nur so ein verbales Hilfsmittel sind, um Unterscheidbarkeit herstellen und konkret werden zu können. Und es gibt Namen, die sind mehr. Die werden zum Synonym für das, was sie bezeichnen, die gehen in den täglichen Sprachgebrauch ein, werden Vokabel und damit ein Stück Allgemeingut, weil Sprache schließlich allen gehört.

Tempo ist so ein Fall. Eigentlich nur ein Name, inzwischen aber vielen gleichbedeutend mit Taschentüchern. Oder Nivea, das für Cremes steht wie Aspirin für Kopfschmerztabletten. Oder Karstadt für Warenhaus.

Aber damit ist jetzt Schluss. Der Name soll verschwinden. Ab Juli ist für Karstadt Feierabend. Für Kaufhof gilt dasselbe. Von der Konzernbezeichnung Galeria Karstadt Kaufhof, die erst seit der Fusion 2019 gilt, soll nur Galeria übrigbleiben. Anfang Mai wurde mitgeteilt, dass die neuen Eigentümer, ein Konsortium aus dem US-Investor Richard Baker und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz, das beschlossen hätten.

Sie haben den Konzern Galeria Karstadt Kaufhof nach deren dritter Insolvenz in drei Jahren gerade erst übernommen, wollen ihn neu ausrichten und sehen in den alten Namen Ballast, der dabei im Wege steht. Nur mit Galeria sehen sie eine Zukunft. Vielleicht irren sie sich.

René Benko, Nicolas Berggruen, Thomas Middelhoff

Deutschland ohne Karstadt? „Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt wird auch noch der letzte Rest Tradition aufgegeben.“ So sagt es Holger-Philipp Bergt am Telefon.

Bergt, ein Bremer, wollte 1988/89 eigentlich nur seine Diplomarbeit über die Architektur der Karstadt-Häuser schreiben, blieb dann aber in der Welt hinter den Fassaden hängen. Er wurde Sammler von Karstadt-Originalen und zu einem Kenner des Warenhauses und gab als „Mr. Karstadt“ Interviews zu seiner Leidenschaft.

Seiner Meinung nach werden die vielen Insolvenzen von Karstadt und Kaufhof nicht mit deren Namen in Verbindung gebracht, sondern mit den Namen der glücklosen Investoren: René Benko, Nicolas Berggruen, Thomas Middelhoff.

Allesamt schillernd und schneller als gedacht wieder weg. Was genau sie wann genau angerichtet haben, können aus dem Kopf wohl nur noch Fachleute referieren, aber im Gedächtnis geblieben ist, dass sie je mit Versprechungen kamen, die nicht eingehalten wurden.

Das hat Karstadt nie gemacht. Der Name versprach einen höchstens mittelaufregenden Warenhausaufenthalt in einem großen Haus mit vielen Rolltreppen, breitem Sortiment und einer kantinenartigen Cafeteria, und genau das bekam man auch. Infarktgefahr null.

Wenn anlässlich von besonders heftigen Krisen Kundinnen und Kunden vor dem Einkauf bei Karstadt mit Fernsehteams sprechen sollte, sagten sie oft, Karstadt sei ein Stück Heimat. Das kann man bespötteln oder rührend finden. Man muss das aber auch erstmal schaffen.

Ariane Bemmer, Tagesspiegel-Autorin, ist mit einem Karstadt-Haus in Laufnähe aufgewachsen und möchte den Namen auf keinen Fall missen müssen.

Deutschland ohne Karstadt? Das hat es nicht gegeben, seit Rudolph Karstadt im Mai 1881 in Wismar den ersten Laden für Tuch- und Konfektionsware eröffnet hat. Seither ist sein Nachname zu einem Teil der deutschen Geschichte geworden.

Zwischenzeitlich angekratzt, aber nicht erledigt durch die Weltwirtschaftskrise und die Nazi-Zeit, geschrumpft, aber nicht zerstört durch Krieg und die deutsche Teilung. Herausgefordert, mehrfach zu Boden gegangen, aber immer wieder aufgestanden trotz Missmanagement und Internetkonkurrenz.

Auch in der DDR blieb Karstadt im Sprachgebrauch erhalten

Anders als der Name Kaufhof, der 1933 der vormaligen Leonhard Tietz AG übergestülpt wurde und 1994 zu Galeria Kaufhof wurde, blieb der Name Karstadt trotz wechselnder Eigentumsverhältnisse durch viele Jahrzehnte und über zwei Jahrhundertmarken hinweg unverändert.

Auch in der DDR war Karstadt präsent. Viele Familien blieben zu Ostzeiten dem alten Namen, machten die neuen Kaufhausbezeichnungen „HO“, „Magnet“ oder „Centrum“ gar nicht erst mit. Karstadt umgekehrt holte sich gleich nach Mauerfall das Gründungshaus in Wismar und eröffnete es neu und mit kleinem Museum im Erdgeschoss auch geschichtsbewusst. Was die Stadt wiederum mit einem Rudolph-Karstadt-Platz direkt vor der Tür dankte.

Im Gründungsort Wismar steht das Karstadt-Haus seit 1881 am selben Fleck. © dpa/dpaweb/Jens Büttner

Bei so viel geschichtlicher Verwobenheit: Der Name Karstadt sollte eher unter Artenschutz gestellt statt handstreichartig gekillt werden. Zumal auch durch seine Verankerung in der Bevölkerung mehrfach hunderte Millionen Steuergeld für unternehmensstützende Hilfsmaßnahmen ausgegeben werden konnte, ohne dass die sich beschwert hätte. Aber das ist natürlich eine etwas romantische Sichtweise.

Welche Interessen die neuen Eigentümer haben, ist noch unklar. Und auch, wieso sie schon wieder da sind, denn beide Männer waren schon mal in dem Unternehmen aktiv: Richard Baker von 2015 bis 2019 als Miteigentümer, Bernd Beetz, der auch Präsident des Fußballdrittligisten Waldhof Mannheim ist, von 2018 bis 2019 als Kurzzeit-Aufsichtsratsvorsitzender der damals neu fusionierten Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof.

Beetz hat jüngst öffentlich von seiner Liebe zum Kaufhaus gesprochen, das Teil der deutschen Kultur sei. „Er hat jetzt aber nicht die Einzelhandelsexpertise, die jetzt notwendig wäre.“ Das sagte Professor Gerrit Heinemann, Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Niederrhein, im TV-Sender Phoenix. Bei Baker vermutet Heinemann finanzielles Kalkül, da der über eine andere Firma Immobilien besitze, in denen die Bald-nur-noch-Galeria-Filialen Mieter sind.

Das klingt beides nicht nach Anlass für allzu viel Zuversicht. Schade genug, wo diesem Land gerade auch an anderen Stellen Verlässliches und Vertrautes abhandenkommt und überall Mosaiksteinchen aus dem einst fest gefügten Selbstbild rieseln. Kein Wirtschaftswachstum mehr, keine Auto- und Fußball-Könige mehr – und bald auch noch Karstadt weg?

Holger-Philipp Bergt sagt, dass nicht alles, was schnell verkündet ist, auch schnell Realität werde. Und über Nacht könnten die Namen schon rein technisch nicht verschwinden, zudem rumore es in manchen Filialen bereits. Er will vorerst weiter sammeln. Mit einigen der 16 Filialen, deren Schließung bevorsteht, hat er schon Termine gemacht. Um zu schauen, was sich da noch an Bewahrenswertem finden lässt.