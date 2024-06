Der Ossi-Faktor von Robbie Williams Ich war Fan und sehe heute ungeahnte Parallelen

Ich hatte die Beziehung zu Robbie vor langer Zeit beendet. Es ist schwer, sich an eine alte Liebe zu erinnern, und manchmal fragt man sich im Nachhinein, ob es wirklich eine echte Liebe war oder ob man sich nur etwas vorgemacht hat. Ob man so bedürftig war, dass man sich in etwas hineingesteigert hat.