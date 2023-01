Der steckt das weg Wer im Homeoffice arbeitet, braucht Ordnungshelfer

Spätestens wenn der Weihnachtstrubel sich gelegt hat, geraten sie wieder in den Blick - Stapel mit Unerledigtem. Rechnungen, die abgeheftet werden müssen, die Steuererklärung, die jetzt endlich dran ist. All das, so sagt man sich, liegt ja nur temporär hier herum - bald wird der Beistelltisch, die Kommode wieder ordentlich aussehen. Aber dann kommt schon die nächste Rechnung, die Erinnerung an einen Termin. Und die Erkenntnis wächst, all das braucht feste Orte und Plätze.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden