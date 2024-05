Der Wind, der Wind, das dämliche Kind! Nichts nervt mehr als das dauernde Gepuste und Gewehe

Für diese Pfingsttage war viel Wind angekündigt, aber das ist es ja nicht allein. Gefühlt jeden Tag meldet unten am PC-Bildschirm ein kleines Wettersymbol „windig“ oder gar „Windwarnung“ als kleine Einstimmung auf das, was einen erwartet, wenn man das Haus, das Büro, die vier Wände verlässt.

Dann wird Wind sein: eine unsichtbare Kraft, die an einem herumzerrt. Die Haare zaust, an Jacken und Hosen zerrt, Taschen aufplustert, kleine Kinder und kleine Hunde ins Schlingern bringt. Die Laub, Ästchen, Papierfetzen, Müll herumbläst, Fenster und Türen zuknallt. Die auf den Balkonen der Stadt Sonnenschirme zerknickt und frisch bepflanzte Blumenkästen rupft. Auf den Autobahnen lässt sie Lkw-Anhänger schwanken, dass es ein Graus ist.

Ist man mit dem Fahrrad unterwegs, wird es ganz finster, denn der Wind kommt natürlich grundsätzlich immer von vorn. Dann strampelt man im ersten oder zweiten Gang, bis die Knie glühen, und kommt trotzdem nicht vom Fleck. Man möchte schreien, weil es so unfair ist.

Wind regt auf, mehr als Regen oder Sonne, die auch mal Stress auslösen können. Davon zeugen der sprichwörtliche „Sturm im Wasserglas“ oder die Shitstorms des Social-Media-Klimas. Wind schafft Unruhe. Unruhe schafft Verunsicherung. Das nagt auch am Gemüt, in allgemein polykrisischen Zeiten erst recht. Da braucht die Seele Kontemplation, Oooom, Meditation.

Das Gegenteil davon ist Wind. Er ist das Unsichtbare, Ungreifbare, das trotzdem auf einen wirkt. Vielleicht auch daher die Wut? Weil man ihm ausgesetzt ist. Gegen Wind kann man sich nicht wehren, da helfen keine Sonnencremes und keine Schirme, vor Wind kann man nur in den Windschatten flüchten. Das ist auch nichts, was Menschen gern erleben, Stichwort Selbstwirksamkeit.

Ganz, ganz selten nur kommt auch mal Wind von hinten, was dann zwar wunderbar ist, aber kein Freund, auf den man sich verlassen kann. Oder wer würde nicht gern auf Rückenwind verzichten, wenn es dafür keinen Gegenwind gäbe?

Und sogar beim Deutschen Wetterdienst (DWD) sehen sie im Wind einen windigen Gesellen, der sich schlecht bestimmen lässt, weil er in verschiedenen Höhen anders auftritt. Anders als die Sonne, die – wenn sie scheint – sowohl in zwei, zehn als auch in 100 Metern Höhe scheint. Oder der Regen, der von oben bis unten fällt und nicht plötzlich zwischendurch mal nicht.

Der Wind dagegen, der kann in zwei Metern Höhe ganz anders ausfallen als in zehn oder gar in 100 Metern Höhe, wobei die Zwei-Meter-Marke für die Menschen am interessantesten sein dürfte, während die 100-Meter-Marke die Windradbranche umtreibt.

Und ob es einen Trend zu mehr Wind gibt, kann man bei den Wetterexperten auch nicht sagen, denn Wind ist nicht nur in der Höhe jeweils anders, sondern auch sehr regional. Hier Sturm, da Stille. Wie soll man da ein großes Bild malen? Der Wind sei einer der wenigen Bereiche, wo auch die Klimaforschung noch um vernünftige Prognosen ringe, wissen sie beim DWD. Aber wer braucht die ringenden Klimaforscher, wo doch alle täglich selbst mit dem Element ringen?

War das nicht mal anders? Gab es nicht mal Tage, an denen eine leichte Brise wehte? Ein laues Lüftchen, gerade so viel, dass die frühlingsgrünen Blätter an den Bäumen sich ein wenig bewegten, dass man merkte, da ist etwas, auch wenn man es nicht sieht?

Irgendwie lange nicht erlebt. So wie überhaupt alles Leise, Zarte, die Zwischenstufen aus dem Wettergeschehen zu verschwinden scheinen. Man könnte wehmütig werden, wäre man nicht längst allergisch gegen alles, was entfernt nach Wind und Wehen klingt.