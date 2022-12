Der Wolldeckenwinter Was man jetzt braucht, um nicht zu frieren

Spätestens, wenn es draußen kalt und dunkler wird, sehnt man sich nach Wärme - gerade in diesem Winter, wo viele Heizkörper lauwarm bleiben. Da werden gefütterte Hausschuhe, dicke Pullover und eben auch Wolldecken zu wichtigen Hilfsmitteln, um sich zu Hause wohlzufühlen.

Das hat auch Catharina Mende festgestellt. Sie hat in Berlin ein Label für Wolldecken und bemerkt gerade ein steigendes Interesse an ihren Produkten. Und sie stellt auch fest, dass Decken anders benutzt werden. So decken sich viele ihre Kunden nicht mehr nur damit zu, sie tragen sie auch in der Wohnung wie einen Mantel. Das hat ihr Sortiment verändert. Sie bietet jetzt ihre Produkte in verschiedenen Größen an – vom Schal bis zum Bettüberwurf. Dazwischen gibt es quadratische Decken für Hunde, die so hochwertig sind, dass sie auch gern für Kinder gekauft werden und das klassische Plaid fürs Sofa in knalligen Farben.

Die Decken des italienischen Labels Colville sind genauso bunt wie seine Mode. © colville

Überhaupt ist das Angebot gerade besonders vielfältig. Vorbei die Zeiten, in denen Wolldecken in grau und beige ein Schattendasein in Schränken führten. Sie sind fester Bestandteil der Wohnungseinrichtung geworden. Viele Modeunternehmen haben sie im Sortiment. So wie das junge italienische Label Colville, das für bunte, grafische Muster steht. Die britische Marke Paul Smith lässt ihre großkarierten Decken ganz traditionell in Schottland herstellen.

© Roros Tweed

Dass Decken aus Wolle sind, macht in mehrfacher Weise Sinn. Das Material hält besonders gut warm. Dabei gibt es durchaus Unterschiede, je nach Wollart. Die Wolle vom Schaf ist die wohl am meisten gebrauchte. Während Schafswolle etwas robuster ist, aber bei empfindlicher Haut als etwas kratzig empfunden werden kann, ist Merinowolle weicher – oft wird sie mit einem kleinen Anteil Kaschmir gemischt, dass macht sie noch etwas wolkiger. Als Alternative nimmt Catharina Mende gern die Wolle vom Yak, sie angenehm auf der Haut, fühlt sich aber griffig an. „Das sind die Tiere von Nomaden, die Wolle ist robust und warm“, sagt Mende.

Wer es noch ein wärmer möchte, der sollte zu Decken mit einem hohen Alpakaanteil greifen. Alpakas leben im Hochgebirge und haben sehr feines Haar, das bis zu fünfmal wärmer ist als das vom Schaf. Außerdem enthält die Wolle kein Lanolin, also Wollfett, das Allergien auslösen kann.

© Urbanara

Gerade sind Decken aus dem Haar der Angora-Ziege sehr beliebt. Mohair-Decken sind leicht und voluminös – aber weil sie sehr haarig sind, auch etwas gewöhnungsbedürftig. Es hilft, die Decken vor dem ersten Benutzen zu schütteln und ab an kann man weitabstehende Haare abzuschneiden.

© Catharina Mende

Überhaupt, hat, wer seine Decke pflegt, lange etwas davon. Dabei gilt, weniger ist mehr, wenn sie nicht allzu strapaziert wird, reicht es sie ausschütteln, draußen an der kalten Luft zu lüften und Flecken mit einem trockenen Küchenhandtuch abzuwischen. Gewaschen oder gereinigt muss sie nicht oft, vor allem dann, wenn sie zum Beispiel im Sommer im Schrank liegen soll. Catharina Mende rät, sie frisch gereinigt zusammen mit einem Mottenpapier in einer nicht ganz geschlossenen Plastikhülle zu lagern.

Wolle ist Material vom Tier, deshalb ist es Mende wichtig, zu wissen, wo der Rohstoff herkommt. Sie hat schon Farmen in Südafrika besucht, arbeitet eng mit den Webern zusammen, damit sie weiß, dass die Qualität stimmt. Das ist gerade jetzt wichtig, weil viele Kunden genau überlegen, wofür sie Geld ausgeben. Sie weiß: „Eine Wolldecke ist eine Investition.“

