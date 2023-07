Die Freiheit der Hunde Die seltsame Begeisterung der Engländer für Vierbeiner

Zuerst fiel es mir an der Hauptstraße von Newlyn auf, einem Fischerdorf am südwestlichen Zipfel von Cornwall in England, das wir wie jedes Jahr auch in diesem Sommer besuchten. Ich beobachtete auf der Straße eine Dame in Blau, blaues Hemd, blaue Hosen, blaue Schuhe. Sie war in einem Moment entzückt von dem, was sie auf der anderen Straßenseite sah, und ihr Entzücken spiegelte sich auf dem ganzen Gesicht.