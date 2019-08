- Esther Görnemann ist Wissenschaftlerin am Institut für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft der WU Wien. Im Rahmen des EU-Projekts Privacy & Us erforscht sie die Interaktion mit Technologie mit Fokus auf Sprachassistenten, Datenschutz und ethische Herausforderungen

Wer einen Sprachassistenten in seine Wohnung einlädt, beginnt oft spielerisch mit Scherzfragen, seinen neuen digitalen Mitbewohner kennenzulernen. „Alexa, bin ich schön? Was hältst du von Siri? Hast du Hunger?“ Mit der Zeit lernen die Besitzer, routinierter mit dem Gerät umzugehen. Sie rufen gekonnt kurze Befehle in die sieben Mikrofone, nutzen die richtigen Worte, kennen die Namen aller wichtigen Skills und haben den Assistenten zum zentralen Kontrollknoten des smarten Heims ernannt. Der Nutzer hat dann entwickelt, was Psychologen ein mentales Modell nennen: ein ungefähres Verständnis dafür, wie dieser Agent funktioniert, und wie er zu bedienen ist.

Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI Digitalpolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz: Das Briefing zu Digitalisierung & KI. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Aus Forschungssicht wird es besonders interessant, wenn dieses mentale Modell plötzlich nicht mehr ausreicht, um das Verhalten des Assistenten zu erklären. Wenn Alexa scheinbar grundlos den Befehl verweigert, ein verbundenes Gerät oder einen Radiosender plötzlich nicht mehr findet, oder einfach partout nicht verstehen will. Nicht wenige Nutzer beginnen dann, sie zu beleidigen und zu beschimpfen, als säße in dem kleinen Zylinder ein Mensch, den man nur laut genug anschreien muss, damit er gefügig wird.

Das technische Verständnis spielt eine Rolle

So widersinnig dieses Verhalten auf den ersten Blick scheint, so natürlich ist es auch. Als Menschen besitzen wir ein reicheres Verständnis davon, wie Menschen „funktionieren“ als davon, wie ein Sprachassistent funktioniert. Wenn unser Erklärungsmodell der Maschine plötzlich nicht mehr ausreicht, suchen wir – intuitiv und unbewusst – menschliche Erklärungen für ihr Verhalten. Es überrascht kaum, dass gerade die Nutzer eine stärkere Tendenz haben, ihren Sprachassistenten zu vermenschlichen, die sich selbst nur ein geringes technisches Verständnis attestieren.

Auch wer in seinem Leben nur wenig soziale Kontakte hat, neigt eher dazu, Maschinen – oder auch Haustiere – zu vermenschlichen. Ist der Mensch einsam, dann kann er das Bedürfnis nach Nähe hilfsweise erfüllen, indem er mit einem Sprachassistenten, einem Roboter oder auch einem Haustier spricht und interagiert, als sei es ein Mensch. Vor allem aber sind es Kinder, die dazu neigen, eine enge soziale Verbundenheit zu Gegenständen aufzubauen. Die starke Bindung zum Lieblingskuscheltier äußert sich dann meist darin, dass dem Teddy ein eigenes Gefühlsleben und menschliche Empfindungen zugesprochen werden. Der wichtigste Auslöser für Vermenschlichung ist ein menschenähnliches Aussehen. Hier allerdings sind wir nicht wählerisch: Selbst Autoscheinwerfer werden instinktiv als Gesicht interpretiert und aktivieren bei der Betrachtung die gleichen Hirnareale, die für das Erkennen menschlicher Gesichter zuständig sind.

Der Teddy hat kein Gedächtnis

Was beim Scheinwerfer oder Teddy kein Problem ist, kann im Umgang mit digitalen Assistenten aber durchaus kritisch werden. Denn diese haben ein Gedächtnis. Und sie sind verbunden mit globalen Datennetzwerken, deren Fähigkeiten weitestgehend im Dunklen liegen.

Bei Sprachassistenten werden subtile Reize eingesetzt, die uns verleiten sollen, sie zu vermenschlichen. Dazu gehören eine menschliche Identität, verbale und non-verbale Reize. Alexas Identität drückt sich nicht nur in ihrem menschlichen Vornamen, sondern auch in ihrer weiblichen Stimme aus, die nicht selten in der Ich-Form zu ihrem Besitzer spricht. Sprachassistenten versuchen, mit uns menschliche Dialoge zu führen – wenn auch noch äußerst rudimentär und bislang nicht zufriedenstellend. Manche ihrer Antworten suggerieren Empathie, Humor, Interessen oder Meinungen. Geradezu absurd wird das, wenn Googles Duplex Technologie sich räuspert und mit „hmm“ und „ahm“ den menschlichen Sprachfluss imitiert.

Menschliches wird bewusst eingesetzt

All diese Schlüsselreize sind natürlich kein Zufallsprodukt, sie sind das Ergebnis akribisch geplanter und detailliert umgesetzter Entwicklungsprozesse. Menschliche Attribute werden ganz bewusst und gezielt eingesetzt, denn sie üben einen erheblichen Einfluss auf die Nutzer aus. Eine vermenschlichte Maschine ruft ähnliche Emotionen und soziale Interaktionsmuster hervor, wie ein Mensch. Kurz: Wir behandeln sie mehr wie einen Menschen und weniger wie eine Maschine.

Die Entwickler der digital vernetzten Technologie, mit der wir unseren Alltag teilen und kommunizieren, haben ein starkes Interesse daran, dass wir etwas Menschliches in ihrer Technik sehen. Menschliche Merkmale wecken unser Vertrauen.

Nutzer gehen leichter und schneller eine soziale Bindung mit einer vermenschlichten Maschine ein. Die Entwicklung einer vertrauensvollen zwischenmenschlichen Beziehung führt dazu, dass die Benutzer mehr Intimität zulassen und eher geneigt sind, persönliche Informationen zu teilen.

Kinder sind besonders anfällig

Sie fühlen Empathie, sprechen natürlicher, grüßen und verabschieden sich. Sie schätzen die Qualität von Serviceleistungen signifikant höher ein und beurteilen einen vermenschlichten Agenten als kompetenter, vertrauenswürdiger und überzeugender als einen Assistenten ohne menschliche Attribute.

Mehr zum Thema Abhörerin von Sprachassistent „Viele Kinder bezeichnen Siri als ihre beste Freundin“

Wieder sind diese Tendenzen bei Kindern, die mit Sprachassistenten interagieren, besonders stark ausgeprägt. Der Grund hierfür ist, dass Kinder schon früh über soziale Kompetenzen verfügen. Sie erlernen die Fähigkeit, Bewusstseinsvorgänge – beispielsweise Gefühle, Bedürfnisse und Absichten – in sich selbst und in anderen Menschen zu erkennen. Vergleichsweise gering ist jedoch ihre Erfahrung mit spezifischen Objekten. Mangels anderer Erklärungen neigen sie also dazu, menschliche Schemata auf diese Objekte anzuwenden. Für Eltern ergibt sich hieraus eine besondere Verantwortung: Kinder sind naiver und können nur schwer nachvollziehen, dass im Hinblick auf digitale Mitbewohner auch eine gewisse Vorsicht angebracht sein sollte.