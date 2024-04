Die Megastadt auf Wüstensand Was wurde aus Saudi-Arabiens Gigantonomie-Vision „The Line“?

Das Vorhaben erregte weltweit große Aufmerksamkeit, vor allem deshalb weil es nicht bisherige Dimensionen sprengte, sondern auch die Vorstellungskraft. Eine neue – und or llem neuartige – Riesenstadt in der saudischen Wüste sollte entstehen.

1 Das war der Plan

Für Herrscherträume braucht es Geld. Meistens mehr, als sie haben. Das gilt auch für die reichste Dynastie des Planeten – das Königshaus der Saud. Es will eine Region kultivieren, in der bislang kaum etwas los war, weil der Nordosten der arabischen Halbinsel geopolitisch vernachlässigt war.

Fernab der Pilgerstätten grenzt das Gebiet an Jordanien, Israel und Ägypten – und bildet eine Brücke nach Europa. Doch der Erdöl-Reichtum hat das Königreich immer zum Persischen Golf blicken lassen. Mit Neom, so heißt das Gigaprojekt, soll sich das ändern und das post-fossile Zeitalter Gestalt annehmen.

Herzstück ist ein Öko-Habitat neuen Typs, eine Wasserstoff-Oase, die sich als 170 Kilometer langer, urbaner Riegel durch die Wüste zieht. Mehrere Millionen Menschen sollen in der klimatisierten Wohnmaschine leben. Dafür braucht es Unsummen.

Kronprinz Mohammed bin Salman sprach von 500 Milliarden Dollar, die bis 2030 an drei bis vier Neom-Orten investiert würden. In einem ersten Schritt sollten 100 Milliarden Dollar an ausländischem Kapital eingesammelt werden. Mit futuristischen Ansichten wurde geworben für etwas, das man schnell für den Plan selbst halten konnte.

2 Das ist passiert

Eine Stadt zu bauen ist schwieriger, als ein Bild von ihr zu entwerfen. Jeder Stadtplaner weiß das. Dabei haben die Saudis Übung in der Errichtung von Retortenstädten.

Doch Neom – auch The Line genannt – sprengt auch ihr Maß. Eine Armada von Bulldozern und Kippladern rückte 2023 an, um den Boden in einer genau bezeichneten Flucht aufzureißen. Ein etwa 200 Meter breiter Graben entstand, der sich auf Satelliten-Aufnahmen immer schärfer auf der gesamten ursprünglich geplanten Länge abzeichnete.

Bohrpfähle wurden 70 Meter tief ins Erdreich getrieben und 6.000 Howeitat teils gewaltsam, teils mit Geld umgesiedelt. Anfang 2024 berichtet das US-Medium „Bloomberg News“ jedoch, dass die saudische Regierung ihre Prioritäten überdenkt. Demnach sollen höchstens 2,4 Kilometer von The Line gebaut werden, was Kapazitäten für 300.000 Menschen schaffe.

Die Hoffnung, mit einer Tech-Utopie finanzstarke Partner an sich zu binden, schlug fehl. Bis auf Kooperationen in der Wasserstoffproduktion, an der ThyssenKrupp und Siemens beteiligt sind, halten sich Investoren zurück. Die Spannungen im Nahen Osten schrecken Geldgeber zusätzlich ab.

3 So geht es weiter

Stimmen gab es nie zu knapp, die sagten: The Line kann nicht funktionieren. Zu groß, zu radikal, zu kostspielig. Man könne eine Revolution nicht mit Beton durchführen.

Insofern sind es keineswegs alarmierende Zeichen, wenn das Projekt jetzt eingedampft wird. Zumal in einem Staat, der hohe Stabilitätskosten hat. Längst ist klar, dass Neom kein Superreichen-Paradies wird, sondern regionale Wirtschaftsförderung bedeutet.

So sind zwei Milliarden Dollar in den Bau eines hochmodernen Containerhafens geflossen, 6,1 Milliarden in die weltweit größte Wasserstofffabrik und 5,6 Milliarden in Wohnquartiere für die Beschäftigten. Davon war auf den Hochglanz-Ansichten der Zukunftsstädte nichts zu sehen.

Aber Handel und Energie sind die Bausteine, ohne die keine Stadt entsteht. Da sich das Königshaus bedeckt hält über seine Pläne, kann man nur die Zeichen lesen: Es geht voran und zwar in demselben schleppenden Tempo, mit dem Rotterdam oder Antwerpen zu Europas Handelsmetropolen wurde..