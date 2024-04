Die nächste Stufe künstlicher Intelligenz „Bald wird menschliches Denken reproduzierbar sein“

Herr Hegelich, Sie gehen davon aus, dass die Menschheit ganz kurz vor einem Durchbruch in Richtung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz steht, kurz AGI genannt. Was bedeutet das konkret?

Zunächst ist AGI kein besonders gut definierter Begriff, damit sind oft verschiedene Dinge gemeint. Ich meine mit meiner Aussage, dass wir bezüglich der logischen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also dem Denken, sehr bald so weit sind, dass sie von künstlicher Intelligenz reproduziert werden kann.