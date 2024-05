Tagesspiegel Plus Die Schattenwelt der ausländischen Niedriglohnarbeiter : „Sie kommen auf einen Stundenlohn von zwei Euro und leben in überfüllten Zimmern“

Ausbeutung, Angst und Abhängigkeit: Sascha Lübbe gibt in seinem Buch „Ganz unten im System“ seltene Einblicke in den Alltag ausländischer Arbeitsmigranten in Deutschland.