Drei von Achttausend Diese Fälle vermisster Kinder beschäftigten das Land

In Deutschland wurden vergangenes Jahr 110.313 Menschen als vermisst gemeldet, 109.068 Fälle davon wurden geklärt. Auch wenn Kinder verschwinden, können die allermeisten Fälle gelöst werden. In Berlin beispielsweise wurden bis zum 31. Juli dieses Jahres 891 Kinder als vermisst gemeldet – 827 Fälle sind bereits geklärt. Die ungeklärten Fälle bedeuten nicht zwingend, dass Hinweise auf ein Tötungsdelikt vorliegen. In den vergangenen drei Jahren wurde in der Hauptstadt kein einziger Fall an die Mordkommissionen abgegeben. Doch in einigen der bekanntesten Vermisstenfälle der Hauptstadt, die in den vergangenen Jahrzehnten bundesweite Anteilnahme fanden, wurden die Mordermittler eingeschaltet. Sie sind teils bis heute damit befasst.

Rebecca Reusch

Irgendwann zwischen sechs und acht Uhr morgens am 18. Februar 2019 wählte sich ein Handy ins WLAN-Netz einer Wohnung in Britz, Bezirk Neukölln, ein. Das Handy gehörte Rebecca Reusch, 15 Jahre alt, Schülerin. Sie war zu dieser Zeit in der Wohnung ihrer älteren Schwester und deren Mann, die Nacht hatte sie auf der Couch verbracht.

Aber hatte Rebecca selbst das Handy bedient? Oder ihr Schwager? War Rebecca zu diesem Zeitpunkt schon tot?

Alles bis heute ungeklärt. Der ermittelnde Staatsanwalt sagte 2020: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat.“ An diesem Stand hat sich nichts geändert.

Rebecca Reusch, damals 15, verschwand 2019. Sie wird bis heute vermisst. © Montage: Tagesspiegel/Schneider | Polizei Berlin

Rebecca Reusch ist bis heute verschwunden, einer der mysteriösesten Vermisstenfälle Deutschlands ist ungeklärt. Der Fall hat Menschen im ganzen Land bewegt, auch weil Rebeccas Familie eng mit einem Privat-Fernsehsender zusammenarbeitet, ihr Fall in „Aktenzeichen XY ungelöst“ dargestellt wurde und Rebeccas Schwester Vivien bei „Markus Lanz“ über das verschwundene Mädchen sprach. Die Familie glaubt an eine Entführung.

Eingeprägt hat sich der Fall der Schülerin auch durch das Foto, das die Polizei von Rebecca veröffentlichte. Die Lippen sind voll, die Augen durch einen Filter auf der Kamera ungewöhnlich groß, die Haare hochgesteckt. Es blieb haften.

3000 Hinweisen ist die Polizei nachgegangen, wochenlang suchten Hundertschaften in Wäldern und an Seen 50 Kilometer südöstlich von Berlin in Brandenburg nach einer Leiche. Vergeblich.

Genau wie der Versuch, dem Hauptverdächtigen eine Tötung nachzuweisen. Rebeccas Schwager war kurz vor sechs Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen. Die Mutter hatte ihre Tochter frühmorgens auf dem Handy nicht erreicht, gegen 8.30 Uhr soll ihr der Schwiegersohn am Telefon gesagt haben, Rebecca sei bereits weg. In den Vernehmungen äußerte er sich jedoch widersprüchlich, zweimal kam er in Untersuchungshaft. Der Schwager bestritt, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Er kam wieder frei, die Polizei hat nur Indizien.

Rebeccas Eltern glauben ihrem Schwiegersohn, sie werfen der Polizei Ermittlungspannen vor. Rebecca ist bis heute verschwunden.

Georgine Krüger

Sie musste nur drei Minuten bis zu ihrer Wohnung laufen. Die Bushaltestelle in Berlin-Moabit, an der sie immer ausstieg, liegt nur 200 Meter entfernt. Aber am Montag, dem 25. September 2006, kam die 14-jährige Georgine Krüger nie an in der Dreizimmerwohnung, in der sie mit ihrer Mutter, ihrer kleinen Schwester und ihrer Großmutter lebte.

Zwölf Jahre später teilte eine Polizeipsychologin Georgines Mutter Vesna mit, dass ein Mann namens Ali K., ein Nachbar, einem verdeckten Ermittler den Mord an Georgine gestanden habe: Er habe sie 90 Meter von ihrer Wohnung entfernt in einem Keller umgebracht. Doch ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Georgine Krüger war 14, als sie 2006 verschwand. Ein verurteilter Sexualstraftäter gestand Jahre später, sie ermordet zu haben. © Montage: Tagesspiegel/Schneider | Poliezi Berlin/dpa/picture alliance

Einen Tag nach ihrem Verschwinden durchsuchen 60 Beamte die Keller und die Dachböden mehrerer hundert Häuserblöcke in dem Kiez. Das Mädchen gilt als sehr zuverlässig, deshalb gehen die Beamten schnell davon aus, dass sich Georgine weder versteckt hält noch Opfer eines Unfalls ist.

Die Ermittler befragen Freunde, Anwohner, Nachbarn. Lebensgroße Plakate mit Georgines Bild werden im Kiez aufgehängt. Erfolglos. Die Mutter kauft ihrer Tochter Geschenke, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Sie bleiben unausgepackt. Jahrelang geht das so.

Ali K. hatte die Polizei schon 2006 zu Georgine befragt. Seine Antwort damals: Er habe sie nicht gekannt. 2011 wurde er als Sexualstraftäter aktenkundig, verurteilt wegen der versuchten Vergewaltigung einer 17-Jährigen in einem Keller. Im Juli 2009 soll K. zwei damals 11- und 13-jährige Mädchen sexuell belästigt haben. K. bestritt die Vorwürfe, das Verfahren wurde eingestellt.

© Rita Böttcher

Im Frühjahr 2016 endlich, zehn Jahre nach Georgines Verschwinden, stieß ein Ermittler auf die Zusammenhänge. Die Polizei platzierte darauf verdeckte Ermittler in K.s Nähe – mit Erfolg. 2018 suchte die Polizei nach einem anonymen Hinweis auch in einem Waldstück bei Brieselang, Brandenburg. Erfolglos.

Im März 2020 wurde Ali K. in einem Indizienprozess schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Leiche, sagte er den verdeckten Ermittlern, habe er in Tüten und Teppiche gelegt und im Hausmüll entsorgt.

Sandra Wißmann

Sandra Wißmann trug eine hellblaue, glänzende Jacke, schwarze Jeans und Stiefel, als sie verschwand. Es war kühl am 28. November 2000, um 16.40 Uhr schon fast dunkel. Um diese Zeit sah ein Passant das 12 Jahre alte Mädchen am Kottbusser Damm in Berlin-Kreuzberg.

Sandra Wißmann verschwand vor 23 Jahren, damals war sie 12. Etliche Hinweise blieben ohne Erfolg. © Montage: Tagesspiegel/Schneider | privat

Noch 300 Meter, dann wäre Sandra Wißmann zu Hause gewesen, Böckhstraße 40. Um 15 Uhr hatte sie sich von ihrer Mutter verabschiedet, der sie ein Geburtstagsgeschenk kaufen wollte. Miriam Wißmann würde zwei Tage später 31 Jahre alt werden.

Aber Sandra kam nie zu Hause an, bis heute ist sie verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie Opfer eines Kapitalverbrechens wurde.

Am nächsten Morgen begann die Polizei eine groß anlegte Suche. Bis zu 100 Polizisten kontrollierten Keller, Treppenhäuser, Schuppen und Hinterhöfe. Ein Lautsprecherwagen bat im Kiez fast täglich um sachdienliche Hinweise. In fast jedem Geschäft hingen Plakate mit Sandras Foto, die Texte auf Deutsch und Türkisch. 165 Hinweise gingen in den Monaten nach ihrem Verschwinden ein, keiner führte zu dem Mädchen. Die Polizei schließt aus, dass sie einfach weggelaufen ist. Die Familienverhältnisse sind intakt.

Was tun, wenn mein Kind verschwindet? Wird ein Kind vermisst, rät die Polizei dazu, sofort den Notruf 110 zu wählen. Handelt es sich um einen Jugendlichen, sollte die Polizei eingeschaltet werden (via Notruf oder in der Polizeistation), nachdem geprüft worden ist, dass der Verschwundene sich nicht bei Freunden oder anderen Anlaufstellen aufhält.

Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden sagt ein Ermittler der fünften Mordkommission: „Nach all unseren Erfahrungen werden wir den Eltern ihr Kind nicht zurückbringen können."

Auch bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ wurde der Fall Sandra Wißmann ausgestrahlt. 15 Hinweise auf die Vermisste gingen ein. Hilfreich war kein einziger.