Eigenbedarf, Mieterhöhung, Sanierung Berliner Mieter können nie ruhig schlafen

Berlin, Stadt der Leichtigkeit. Stadt der Lebenslust, des Hedonismus. Die Stadt, in der das Spätibier einen Euro kostet und der Kanalblick dazu gratis ist. Berlin, ein Himmel für Touristen. Doch was bleibt von der Berliner Leichtigkeit für die Dauerbewohner der Hauptstadt? Für die Mieter, die wenig bis durchschnittlich verdienen – und denen kein Erbe in Aussicht steht?