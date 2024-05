„Ein Mann muss wissen, wann man besser aufhört“ So subtil geht die italienische Mafia in Deutschland vor

Mit Protz-Wagen durch Innenstädte rasen, Massenschlägereien als Familienerlebnis, ständiges Posen in TikTok-Videos – so werden organisierte Kriminelle in Deutschland oft gesehen. Es sind die Männer berüchtigter Großfamilien aus dem Nahen Osten, die als „Clan-Kriminelle“ den Diskurs über die Unterwelt dominieren.

Die kriminellen Netzwerke aus Italien, die meist als „Mafia“ zusammengefasst werden, sind da subtiler. Und erfolgreicher. Davor warnt der in Berlin lebende Journalist und Anti-Mafia-Aktivist Sandro Mattioli in seinem Buch „Germafia - Wie die Mafia Deutschland übernimmt“ (Westend-Verlag, 368 S., 24 Euro), das gerade erschienen ist.

Mattioli sieht insbesondere die ‘Ndrangheta, deren Angehörige aus dem süditalienischen Kalabrien stammen, als strategisches, arbeitsteiliges Netzwerk, das sich an gesetzgeberische Neuerungen und regionale Besonderheiten anpassen könne.

1000 Angehörige italienischer Mafia-Netzwerke sollen in Deutschland aktiv sein

Als 2007 sechs Männer in Duisburg in einer Unterwelt-Fehde erschossen wurden, war die ’Ndrangheta bundesweit Top-Thema – das ist schlecht für das Geschäft, weshalb die Entscheider in den italienischen Netzwerken sich seitdem bemühen, das Blutige aus Deutschland fernzuhalten. Autor Mattioli zeichnet ein Bild von der Bundesrepublik als sicheren Hafen, um illegales Geld zu waschen, Profite aus aller Welt in Immobilien zu investieren, aber auch von der enormen Nachfrage nach Kokain zu profitieren.

Der deutsch-italienische Journalist Sandro Mattioli, geboren 1975, arbeitet seit rund 15 Jahren zum Thema italienische Mafia. © Lorenzo Macotta / Westend-Verlag

Im Jahr 2012 traf Mattioli auf Luigi Bonaventura, einen zum Anti-Mafia-Kronzeugen gewandelten Ex-Boss eines ’Ndrangheta-Clans. In Gesprächen mit Bonaventura wurde deutlicher, dass Mafia eben nicht nur die bewusste Entscheidung ist, sich einem kriminellen Kartell anzuschließen, sondern auch bedeutet, in einer Tradition, also einem entsprechenden Sozial- und Kulturraum aufzuwachsen.

Und dieser Kosmos ist groß. Mattioli schreibt von einer Lesung in einem Atelier in Zürich, zu der er 2016 eingeladen war. In freigeistiger Gesellschaft spricht ihn am Buffet ein älterer Mann an, verwickelte ihn in ein Gespräch über einen Ort in Kalabrien und sagte dann mehrfach: „Ein Mann muss wissen, wann man besser aufhört.“

Der Herr stellte sich nach Gesprächen mit der Schweizer Polizei als CEO eines in mehreren Ländern Europas aktiven Immobilienunternehmens heraus, das auch in Deutschland über Wohnungen verfügt. Mehr als 1000 Männer und Frauen werden dem Bundesinnenministerium zufolge in Deutschland als Angehörige italienischer Mafia-Banden eingestuft: Fast 520 rechnet man der ’Ndrangheta zu, mehr als 130 der Cosa Nostra, als sizilianische Mafia bekannt, circa 120 der Camorra, die in Neapel ihrem Ursprung hat.

Jahrzehntelang wurde in Deutschland nicht geprüft, woher investiertes Geld kam – noch bis April 2023 konnte man hierzulande Immobilien in bar bezahlen. Immerhin lassen sich seit 2017 dann Vermögenswerte konfiszieren, wenn der begründete Verdacht besteht, sie seien auf illegale Weise erworben worden. Beispiel: Wenn ein Teenager aus einer Familie, die stets Sozialleistungen bezog und der viele aktenkundigen Straftäter angehören, eine Villa kauft, dann ist naheliegend, dass das Geld nicht regulär erwirtschaftet wurde.

Anders als in Italien aber muss in Deutschland im Prinzip niemand erklären, woher sein Geld stammt: Wie vielfach berichtet, fehlt eine volle Beweislastumkehr. Das rohstoffarme Deutschland lebt vom Handel, es braucht ungestörte Geldströme – vielleicht gibt es deshalb kein Transparenzregister, aus dem klar wird, wer welche Immobilie besitzt.